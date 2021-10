Un fost jucător al roş-albaştrilor, motivat înainte de Chindia – FCSB: „Am înscris împotriva lor și sezonul trecut!” Exclusiv

a fost titular în toate cele zece partide și a reușit să marcheze două goluri pentru dâmbovițeni, care se află pe locul zece cu 13 puncte, cinci mai puțin decât echipa lui Edi Iordănescu. Vineri, de la ora 21:00, Chindia primeşte vizita celor de la FCSB, iar fotbalistul vrea să dea din nou lovitura.

Interviu FANATIK înainte de Chindia Târgoviște – FCSB, cu fostul jucător al vicecampioanei, Doru Popadiuc

FANATIK a stat de vorbă cu fostul jucător al FCSB-ului, Doru Popadiuc, înainte de meciul de vineri din etapa a 11-a din Casa Pariurilor Liga 1. Mijlocașul are un început de sezon bun la Chindia și se felicită pentru decizia de semna cu dâmbovițenii: „M-am acomodat foarte bine la echipă și mă simt excelent. Am găsit un grup unit și frumos și mă bucur că am ales să vin la Chindia pentru că am avut și alte oferte din Liga 1. Am început destul de bine, dar urmează meciuri foate grele, însă cred că vom reuși să facem surprize în aceste meciuri cu FCSB și Universitatea Craiova”.

Fotbalistul de 26 de ani mărturisește că echipa este foarte optimistă înainte de meciul cu FCSB și vor încerca să își impună jocul ca la fiecare partidă: „Noi ne-am acomodat și nu e niciun fel de problemă că nu jucăm la Târgoviște. Sper să jucăm acasă din retur. O să fie foarte frumos când o să dea drumul la stadion și ne așteptăm să fie cât mai mulți suporteri. Atmosfera e foarte bună înainte de meciul cu FCSB și chiar suntem încrezători. Știm ce vrem să jucăm și cum să gestionăm această partidă”.

Chindia Târgoviște a reușit în urmă cu două etape să producă surpriza și să învingă cu 2-0 pe Farul Constanța, o echipă care a arătat foarte bine în acest început de sezon, iar Popadiuc speră că va fi la fel și cu FCSB: „Vrem să obținem cele trei puncte la fel ca la fiecare meci. Și cu Farul nu ne-a dat nimeni nicio șansă și am câștigat cu 2-0. Ei veneau după o victorie cu 5-0 în fața Clinceniului. Am făcut un meci foarte bun tactic, am reușit să îi blocăm și o să încercăm să abordăm la fel și meciul cu FCSB și o să ne jucăm șansa”.

Doru Popadiuc: „Vreau să demonstrez că sunt un jucător bun și sper să fac un meci bun”

Doru Popadiuc vrea să le demonstreze celor de la FCSB că au renunțat mult prea ușor el, însă consideră că acea experiență l-a ajutat foarte mult: „Se poate spune că e un meci diferit pentru mine. Deși am fost la FCSB o perioadă scurtă am învățat foarte multe lucruri acolo. Am avut colegi foarte buni, cu experiență foarte mare, care m-au ajutat și mi-au dat sfaturi foarte bune. Vreau să demonstrez că sunt un jucător bun și sper să fac o partidă cât mai bună”.

Mijlocașul Chindiei nu le poartă pică celor de la FCSB, însă recunoaște că lucrurile poate ar fi stat altfel pentru el dacă ar fi continuat la echipă: „Nu vreau să le demonstrez lor nimic în mod expres. Nu am nicio poliță de plătit sau vreo ambiție prostească. Eu am încercat să îmi fac treaba cât am putut de bine. Nu știu dacă povestea mea la Steaua s-ar fi încheiat altfel dacă ar fi rămas Mirel Rădoi antrenor și nu ar mai fi venit Laurențiu Reghecampf”.

Jucătorul îi este recunoscător selecționerului Mirel Rădoi, care a avut încredere mare în el și l-a adus la FCSB de la o echipă retrogradată: „Cu siguranță era un plus dacă lucram cu antrenorul care m-a dorit acolo și m-a luat de la Ceahlăul. Am venit la Steaua într-un moment greu, după ce am retrogradat cu Ceahlăul și am un pic noroc cu acest transfer. Dar așa am reușit să îmi relansez cariera în momentul respectiv”.

Doru Popadiuc nu e impresionat de FCSB: „Echipa de atunci era puțin mai bună”

Doru Popadiuc consideră că în perioada în care a evoluat la FCSB în sezonul 2015-2016 echipa era una mai bună decât ce are acum la dispoziție Edi Iordănescu: „Cât am fost eu acolo cred că erau jucători mai consacrați, care au avut performanțe foarte mari: Stanciu, Bourceanu, Pintilii, Chipciu, Hamroun, Adi Popa. Sunt fotbaliști cu performanțe foarte, foarte mari. Echipa de atunci cred că era puțin mai bună decât cea de acum. Am văzut că odată cu venirea lui Edi Iordănescu joacă cu totul și cu totul altceva și sunt în creștere”.

Popadiuc și-a adus aminte și de reușita împotriva FCSB-ului în sezonul trecut, pe când juca la Poli Iași și a marcat pe Național Arena: „Eu am înscris împotriva FCSB-ului și în sezonul trecut la Poli Iași (n.r. râde). Nu contează cine înscrie atâta timp cât echipa câștigă. Sper să fie un gol decisiv precum cel cu Mioveni. Noi mergem la fiecare meci montați la fel de bine și sperăm să ne apropiem de locurile de playoff. Nu jucăm în funcție de adversar”.

În mod surprinzător, Doru Popadiuc nu l-a întâlnit pe Gigi Becali în persoană și a spus că nu l-a văzut niciodată la baza din Berceni în cele șapte luni petrecute acolo: „Țin legătura în continuare cu cei de acolo. Cu domnul Becali nu am vorbit niciodată. Nu știu dacă sunt norocos. Să știi că sunt foarte mulți jucători care au avut o relație foarte bună cu Gigi Becali. Nu l-am văzut niciodată. Nu venea la bază”.

Doru Popadiuc o vede pe CFR favorită la titlu: „Mi se pare cea mai bună echipe. Șansele FCSB-ului au crescut cu Iordănescu”

Jucătorul celor de la Chindia Târgoviște a simțit pe pielea lui forța celor de la CFR Cluj și consideră că echipa lui Dan Petrescu va câștiga campionatul și în acest sezon: „Am jucat cu CFR Cluj, Rapid și Farul până acum din echipele importante. CFR Cluj însă mi se pare cea mai bună echipă prin maturitatea pe care o arată în teren și jucătorii de mare experiență pe care îi au. Urmează meciurile cu FCSB și Universitatea Craiova. Sper să rămân cu aceeași părere și după aceste partide, pentru că ar însemna să facem puncte din aceste meciuri”.

Cu toate acestea, recunoaște că șansele FCSB-ului au crescut mult după venirea lui Edi Iordănescu și a sesizat o schimbare mare în jocul echipei: „FCSB-ul și-a mărit șansele la titlu prin venirea lui Edi Iordănescu. Sunt singurul că anul acesta se va disputa campionatul până în ultimele etape. Se vor bate aceleași trei echipe: CFR Cluj, Craiova și FCSB”, a declarat fostul mijlocașul stânga al FCSB-ului în exclusivitate pentru FANATIK.

Nivelul campionatului a crescut mult față de sezonul trecut. Cred că e cel mai puternic de când evoluez eu în Liga 1 din 2013 – Doru Popadiuc, mijlocașul Chindiei Târgoviște

50.000 de euro a plătit FCSB celor de la Ceahlăul pentru transferul mijlocașului stânga

a plătit FCSB celor de la Ceahlăul pentru transferul mijlocașului stânga 7 luni a rezistat jucătorul la FCSB

a rezistat jucătorul la FCSB 4 meciuri a jucat Doru Popadiuc la FCSB și a reușit 1 gol