Un hairstylist orădean a fost găsit mort în casa sa. Avea doar 44 de ani: ”Ai fost puțin prea bun pentru lumea asta”

Final tragic pentru un cunoscut hairstylist din Oradea de doar 44 de ani. . Cei care l-au cunoscut sunt șocați de această tragedie.

Cunoscut hairstylist orădean, găsit mort în locuință. Bărbatul și-a anticipat sfârșitul, ce i-a spus unei prietene

Cornel Mailat era un hairstylist extrem de cunoscut și de apreciat în această zonă a țării. El era proprietarul unui salon de frumusețe destinat exclusiv îngrijirii părului, JEF, situat în centrul municipiului Oradea.

ADVERTISEMENT

Cele mai multe dintre clientele lui erau persoane din rândul VIP-urilor oraşului, scrie . A debutat în această industrie încă de la vârsta de 17 ani. A primit îndrumări și sfaturi de la celebrului stilist Andre Gherson, fost campion european în anii ’70.

Cu două decenii de experiență, Mailat era respectat atât de cliente cât şi de colegii de breaslă. Sursa citată mai scrie că era celebru pentru modul în care reușea să găsească stilul potrivit pentru fiecare, în funcție de textura părului și forma feței.

ADVERTISEMENT

Cornel Mailat lasă în urmă doi copii. El era divorțat. Cercetările preliminare din acest caz exclud varianta ca bărbatul în vârstă de doar 44 ani să fi fost victima unei infracţiuni. La Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor a fost deschisă o anchetă. Oameni legii așteaptă rezultatele necropsiei, care va stabili cauzele exacte ale decesului.

Bărbatul și-a anticipat sfârșitul, ce i-a spus unei prietene

au apărut mediul virtual. Cel mai emoționant dintre ele vine de la moderatoare TV Mihaela Bar. Aceasta era una dintre cele mai vechi cliente ale sale. Ea dezvăluie o discuție pe care a avut-o cu hairstylistul. El dădea dă bănuit că ceva rău i s-ar putea întâmpla.

ADVERTISEMENT

”22 de ani, atat am petrecut împreună, cel puțin o dată pe săptămână. Ai fost unul din cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit…puțin prea bun pentru lumea asta. Am poze și povești cu tine pentru o viață. Am râs și am plâns în hohote împreună, am călătorit, am iubit, am cântat, ne-am rugat, am suferit… Mereu îți spuneam ca eu sting becul la tine, dar nu mă gândeam ca se va stinge atât de repede pentru tine.

M-ai îmbrățișat și mi-ai spus ca s-ar putea să fie pentru ultima oară,ca niciodată nu se știe ce ne așteaptă… ‘Ceartă-mă, Miha, că numai de la tine accept’… asta îmi sună în cap non stop. Dar tu chiar știai că de drag ce-mi ești… Nu știu cum o să treacă zilele de vineri, atunci când plecam de la tine uitându-mă în toate vitrinele de incantata ce eram.

ADVERTISEMENT

Când o să ne întâlnim iar, o să vin cu o decapotabilă și un CD cu muzică italiană. Până atunci, iartă-mă dacă n-am făcut destul… O să te port mereu în sufletul și în părul meu!”, a scris Mihaela, pe Facebook.