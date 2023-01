Un jucător care a trecut pe la Tottenham și-a pierdut viața într-un accident teribil la doar 25 de ani

Născut la Londra, Anton Walkes a fost format la Academia lui Tottenham. A evoluat însă cu precădere peste Ocean, în MLS, și era sub contract cu formația Charlotte. Club care este acum în doliu după ce fundașul central și-a pierdut viața, la doar 25 de ani.

Anton Walkes a deprins fotbalul la Tottenham, însă a jucat pentru echipa mare o singură dată, pe când avea 19 ani. Mai exact, pe 21 septembrie 2016, în EFL Cup, contra lui Gillingham (5-0). Atunci când a intrat în minutul 80.

Pentru clubul la care joacă a mai prins doar trei meciuri în UEFA Youth League. În calitate de căpitan de echipă. Iar în Anglia a mai bifat prezențe pentru Portsmouth.

În schimb, a jucat 70 de meciuri pentru Atlanta United, în , mai întâi împrumutat, iar apoi cu contract. Iar pe 14 decembrie 2021 ajungea la Charlotte FC.

A evoluat pentru această echipă 23 de meciuri, iar în 21 dintre ele a fost titular. Nu a izbutit să și marcheze, dar era considerat o piesă importantă în defensivă.

Ieri a ieșit pe apă, în zona Miami Marine Stadium, iar barca sa avea să fie distrusă într-un impact cu o altă ambarcațiune. Echipajele de urgență l-au găsit fără suflare. A fost transportat de urgență la spital, resuscitat, dar în dimineața zilei de joi organismul său a cedat.

”Suntem sfâșiați după pierderea lui Anton Walkes, un tată incredibil, o persoană iubitoare și un om extraordinar. Impactul pe care l-a avut în vestiar și, în general, la Charlotte, nu va fi uitat niciodată.

Gândurile noastre se îndreaptă spre familia sa, pe care vrem s-o sprijinim din toate punctele de vedere”, a declarat Zoran Krneta, directorul sportiv al celor de la Charlotte.

”Suntem foarte triști să auzim că fostul jucător, Anton Walkes, s-a stins din viață. Gândurile tuturor de la club sunt îndreptate spre familia sa și spre prietenii săi în această perioadă extrem de tristă”, au scris și cei de la Tottenham Hotspur pe rețelele social media.

We are deeply saddened to hear of the passing of former player, Anton Walkes.

The thoughts of everyone at the Club are with his family and friends at this incredibly sad time 💙

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial)