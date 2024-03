Un jucător de bază își anunță plecarea de la FCSB după 2-1 cu Sepsi: „N-am vorbit cu nimeni”. Reacția lui Gigi Becali

Risto Radunovic, internaționalul muntenegran, a oferit o declarați surprinzătoare . Fundașul stânga și-a anunțat plecarea de la liderul din SuperLiga.

Risto Radunovic, declarații după FCSB – Sepsi 2-1: „Mă bucur că am ajutat echipa”

Radunovic știe cât de important era ca : „Începem playoff-ul cu dreptul. Mă bucur că am ajutat echipa, dar cel mai important este că am obținut victoria acasă, cu suporterii noștri, care au făcut eforturi mari pentru noi. Cel mai important lucru este că nu am cedat mental, am arătat caracter”.

ADVERTISEMENT

FCSB s-a detașat astfel la 7 puncte de Universitatea Craiova: „Am profitat de ocaziile în care celelalte echipe au pierdut puncte. După pauza de la națională ne așteptă partide dificile”.

Fundașul stânga l-a felicitat pe Florinel, care este golgheterul la zi din SuperLiga: „Coman e inspirat. A jucat foarte bine. E meritul lui, al echipei”, a mai spus muntenegreanul la .

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic va pleca la vară de la FCSB: „N-am vorbit cu nimeni de contract, de nimic”

Risto Radunovic își termină contractul în decembrie 2024 și vrea să își încheie aventura în România cu cel mai important trofeu: „Toată echipa a jucat bine. Sincer, eu îmi doresc să câștigăm campionatul, să îmi termin contractul și să caut o soluție pentru a pleca”.

Fundașul stânga a dezvăluit că nu a vorbit cu absolut nimeni de la FCSB despre acest subiect: „N-am vorbit cu nimeni de contract, de nimic”.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a vorbit despre situația lui Radunovic: „Cu ce pleci? Cu trenul sau autobuzul?”

Gigi Becali a dezvăluit ce s-a întâmplat cu Risto Radunovic: „A venit la mine la palat acum 5-6 luni că el pleacă. Cu ce? Cu trenul sau autobozul? Dacă ai contract cum să pleci? Că are o ofertă.

Da, te las: 500.000 de euro. Punct. N-a dat. Mai are contract până în decembrie. Dacă luăm campionatul și are ofertă în las la vară”, a spus patronul FCSB la .

ADVERTISEMENT

În acest sezon, fundașul stânga în vârstă de 31 de ani a evoluat în 32 de partide și a reușit un gol și o pasă decisivă. Risto Radunovic este evaluat la 1,4 milioane de euro de Transfermarkt.