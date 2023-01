Un junior din România, al cincilea favorit la Australian Open 2023! S-a transferat de la Dinamo la Steaua înaintea turneului

Dacă pe tablourile de seniori, la simplu, România nu mai are niciun sportiv, lucrurile stau diferit la juniori. Mihai Alexandru Coman este al cincilea favorit pe tabloul juniorilor de la şi va debuta duminică noapte, de la ora 02:00.

Cine este Mihai Alexandru Coman, al cincilea favorit în turneul juniorilor de la Australian Open 2023

Născut pe 15 ianuarie 2005, la Craiova, Mihai Alexandru Coman va participa pentru a doua oară pe un tabloul principal al juniorilor la un turneu de Mare Slam. Cap de serie numărul 5 la turneul de la Melbourne, românul îl va întâlni, duminică, de la ora 02:00, pe Lorenzo Carboni, un jucător venit din calificări.

Mihai Alexandru Coman a început tenisul la 4 ani, în primăvara lui 2009, şi a devenit cel mai bun junior din România. În prezent, jucătorul de 18 ani ocupă locul 15 în clasamentul ITF al juniorilor. În 2022, craioveanul a câştigat primul punct ATP, după ce s-a calificat în optimile de finală ale turneului ITF de la Bacău.

Tot în 2022, Mihai Alexandru Coman a participat la primele turnee de Mare Slam pentru juniori. La Wimbledon, juniorul s-a oprit în finala calificărilor, unde a fost învins de Jack Loutit. Debutul pe tabloul principal al juniorilor a venit la US Open, dar a pierdut în primul tur la Edas Butvilas, cap de serie numărul 8.

Mihai Alexandru Coman s-a transferat de la Dinamo la Steaua

Până în noiembrie 2022, Mihai Alexandru Coman a fost legitimat la CS Dinamo, însă cu două luni înaintea turneului de la Melbourne a semnat cu Steaua. Într-un interviu pentru site-ul oficial al “roş-albaştrilor”, sportivul de 18 ani şi-a anunţat planurile măreţe pentru 2023.

“Mai am un an de juniorat și mi-am propus să câștig cel puțin un concurs de Mare Slam. Să fiu pe locul 1, la juniori, să să urc cât pot de mult și la seniori. Anul acesta (n.r. 2022) am jucat și pe iarbă și mi-a plăcut enorm. Steaua e un club mare, uriaș și mă bucur că am făcut acest pas”, spunea Mihai Alexandru Coman.

“Nu vreau să ajung doar să le cer autografe marilor jucători, ci să-i și bat”

La 18 ani, Mihai Alexandru Coman se gândeşte deja la trecerea la seniori, dar vrea şi o amintire cu Novak Djokovic, idolul lui. În plus, sportivul din Craiova speră ca în viitor să obţină victorii răsunătoare în faţa marilor jucători de tenis.

“Vreau să am o amintire cu Nole, dar nu doar atât. Poate ajung să și joc împotriva lui. Nu vreau să ajung doar să le cer autografe marilor jucători, ci să-i și bat. Să sperăm că voi ajunge numărul 1 mondial, dar ce-mi propun eu este să am un record al meu. De exemplu, Nadal a câştigat peste 10 titluri la Roland Garros. Vreau un record al meu, să nu mi-l ia nimeni”, declara Mihai Alexandru Coman.

România are deja o junioară în turul 2 de la Australian Open 2023

Pe tabloul de junioare, România a avut două reprezentante, însă doar una a reuşit să obţină calificareaîn turul 2 de la 2023. Maria Daciana Ciubotaru, jucătoare venită din calificări, a învins-o pe Alana Subasic, beneficiară a unui wildcard, scor 7-5, 6-1, şi o va întâlni, în turul 2, pe Ena Koike, cap de serie numărul 11.

Cara Maria Meșter a fost eliminată în turul 1 de la Australian Open 2023, după 4-6, 6-3, 1-6 cu Madeleine Jessup. În calificările pentru tabloul junioarelor, Mara Gae, cap de serie numărul 1, a fost eliminată în finală, după 1-6, 3-6 cu Kristiana Sidorova. Pentru a ajunge pe tabloul principal al junioarelor, Maria Daciana Ciubotaru le-a eliminat pe Tahlia Kokkinis (6-1, 6-2) şi pe Kim Yu-jin (6-4, 6-2).