Un mare nume al fotbalului românesc renaşte! SR Braşov devine FC Braşov. Când se ia decizia. Exclusiv

Fotbalul românesc a fost văduvit în ultimii ani de numele cu tradiţie, însă lucrurile au început să schimbe. FANATIK a aflat că SR Braşov, formaţie care trage la promovarea în Liga 2, va deveni FC Braşov, astfel că va intra în posesia mărcii istorice şi a palmaresului.

Din 2017, când FC Braşov a intrat în faliment, fanii formaţiei de sub Tâmpa au strâns rândurile şi au înfiinţat echipa SR Braşov, formaţie susţinută financiar de suporteri. La trei ani de la acţiunea “stegarilor”, din informaţiile FANATIK, echipa va deveni FC Braşov, decizia urmând să fie luată în luna decembrie, într-o dezbatere publică.

Primăria Braşov deţine marca istorică a clubului FC Braşov, cumpărată în decembrie 2019 de George Scripcaru, fostul primar al oraşului. Acum, după ce Allen Coliban a câştigat mandatul de primar al urbei, SR Braşov va deveni în sfârşit FC Braşov, aşa cum suporterii îşi doreau.

Cum se face trecerea de la SR Braşov la FC Braşov + ce se întâmplă cu CSM Corona

FANATIK a aflat că Allen Coliban a ales ca SR Braşov să fie continuatoarea lui FC Braşov, decizia fiind influenţată de faptul că formaţia finanţată de fani se bucură de popularitate în oraşul de sub Tâmpa. O mare parte a suporterilor braşoveni au considerat încă din startul proiectului că echipa este continuatoarea formaţiei care a jucat ani la rând în prima ligă.

În aceste condiţii, Corona Braşov, invenţia lui George Scripcaru, va deveni echipa a doua a lui FC Braşov, o pepinieră pentru clubul “stegarilor”. Cei mai buni jucători ai formaţiei vor trece din iarnă la prima echipă, care se va lupta pentru promovarea în Liga 2.

Până la finalul sezonului 2020-2021, SR Braşov va purta în continuare această denumirea, însă schimbarea numelui se va face la înscrierea pentru stagiunea viitoare, când “stegarii” speră să joace în liga a doua.

Astfel, jucătorii clubului deţinut în prezent de Primărie vor fi într-o situaţie ingrată în derby-ul care se va disputa vineri, de la ora 15:00, în Liga 3. Fotbaliştii Coronei Braşov se vor duela cu posibilii viitori colegi de la SR Braşov.

Şicane înainte de Corona Braşov – SR Braşov

FANATIK a aflat şi ce probleme au întâmpinat fanii şi oficialii lui SR Braşov înainte de meciul cu Corona Braşov. Marţi, 27 octombrie, în ultima zi ca primar al oraşului, George Scripcaru le-a pus beţe în roate “stegarilor”. Fanii lui SR Braşov se strângeau să vadă meciurile favoriţilor în spatele unui gard al stadionului “Silviu Ploeşteanu”, însă acest lucru nu se va mai putea întâmpla şi la meciul cu Corona Braşov.

În ultima zi de mandat, fostul primar a cerut prezenţa a 100 de jandarmi la partidă, considerând că meciul este unul de risc maxim, chiar dacă Corona Braşov are un număr foarte mic de fani. Mai mult decât atât, meciul nu va mai fi transmis în direct pe contul de Facebook al clubului SR Braşov, aşa cum s-a întâmplat până acum, după ce oficialii Coronei le-au interzis accesul pe stadion celor care efectuau filmarea şi comentariul.

” Am întâmpinat o serie de lucruri care nu sunt normale. Stadionul ‘Tineretului’ este folosit de ambele echipe, iar faptul că nu am avut acces la vestiarul pe care îl foloseam de obicei să ne facem antrenamentul de refarere mă deranjează. Nu sunt lucruri normale într-o competiţie. Eu am spus că noi vom trata cu respect pe toată lumea, dar observ că cei din conducerea echipei adverse au o altă mentalitate”, spunea Liviu Nicolae, antrenorul lui SR Braşov, înainte de meciul cu Corona.

Situaţie halucianantă la ultimul antrenament al lui SR Braşov

Pe lângă şicanele din ultimele zile, SR Braşov a avut parte de un moment halucinant la antrenamentul de joi, ultimul înainte de meciul cu Corona. Atunci când jucătorii lui Liviu Nicolae au ieşit pe gazon, pe o jumătate de teren jucau o miuţă câteva persoane, apropiate de oficialii clubului Corona, fără ca aceştia să fie testaţi pentru COVID-19. Totul a culminat cu faptul că vestiarul “stegarilor” era încuiat şi nu au putut să intre înainte de şedinţa de pregătire.

Allen Coliban a fost alături de proiectul SR Braşov

Printre fanii care au susţinut financiar echipa SR Braşov s-a aflat şi Allen Coliban, iar decizia a fost luată încă de acum un an şi jumătate. Noul primar al oraşului de sub Tâmpa a fost spectator la două meciuri ale echipei, după ce a câştigat în alegerile locale, şi a promis că va sprijini sportul braşovean.

De altfel, Allen Coliban este fost sportiv de performanţă, reprezentând România la diverse competiţii internaţionale de curling şi schi. În 2013 a câştigat medalia de argint la Campionatul European-Grupa C (curling), în timp ce la schi alpin a obţinut locul 1 la Campionatele Universitare din 2005. În prezent, noul primar al Braşovului este şi preşedintele Federaţiei Române de Curling.

Unul dintre obiectivele lui Allen Coliban este refacerea stadionului “Silviu Ploeşteanu” (Tineretului), pe care joacă SR Braşov, proiect în care vor fi investiţi aproximativ 3.000.000 de euro.