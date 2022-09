Un mire a fugit de la petrecerea de nuntă când a văzut ce “invitat” a venit. Cine e persoana care l-a făcut să-și părăsească mireasa

Syed Nazeer, un mire din India care-și cinstea ceremonia religioasă în Madannapet, Hyderabad, în cursul zilei de duminică, 4 septembrie 2022, a fugit din restaurant când a observat cine intră pe ușa localului.

Un mire a abandonat petrecerea de la propria nuntă din cauza unui ”invitat” surpriză. Cine l-a pus pe fugă

Bărbatul care sărbătorea care de-a doua a fugit de la petrecere după ce a observat-o pe prima sa soție. Motivul pentru care a fost căutat de polițiști este unul inedit, și anume acesta ”uitase” că este deja însurat.

Mirele a ajuns la altar fără să-și anunțe prima soție, pe doctoriţa Sana Samreen. Potrivit presei locale, acesta nu și-a lămurit situația cu prima parteneră de viață, care în urmă cu ceva vreme deschisese un proces.

Se pare că medicul s-a săturat ca bărbatul să-i ceară bani. O veche tradiție indiană spune că familia miresei trebuie să achite o sumă de bani, însă după o vreme finanțele nu au mai ajuns la acesta și s-a reorientat.

„Sora mea s-a căsătorit cu Syed la scurt timp după ce a venit din Noua Zeelandă în 2019. În timpul blocării COVID-19, el a rămas prins aici și ne-am ocupat de cheltuielile lui.

Cu toate acestea a cerut mai mulți bani pe care nu i-am putut plăti. Apoi a început să fie distant cu sora mea”, a spus fratele primei soții, Abdul Waheed, pentru .

Syed Nazeer, anchetat de oamenii legii. Cum proceda indianul

Syed Nazeer a cerut sume importante de bani de la prima pe aproape toată perioada pandemiei de coronavirus, în special în timpul celui de-al doilea val. Doctorița nu vrea să renunțe la procesul intentat recent.

„Sunt doctor. În timpul celui de-al doilea val de Covid-19 l-am îngrijit pe unchiul lui Nazeer, care era bolnav și i-am dat majoritatea economiilor mele”, a mai spus Sana Samreen, mai arată sursa citată mai sus.

În plus, medicul indian susține că a fost hărțuit pentru bani de escrocul cu care are un fiu în vârstă de un an și 10 luni.