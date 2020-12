Un nou conflict zguduie platoul Bravo, ai stil! Theo Rose, luată la rost

Un nou conflict s-a iscat la Bravo, ai stil în urma nominalizărilor care au avut loc în gala trecută. Theo Rose a fost trasă la răspundere pentru alegerea pe care a făcut-o, reproșându-i-se că nu a numit-o pe Alexandra Ungureanu.

Oana Radu s-a supărat foarte tare pe cea pe care a considerat-o prietenă pentru că a nominalizat-o, iar cele două au avut o dispută în acest sens în emisiune de ieri, 2 decembrie.

Multe concurente, în special cântăreața Oana Radu, se așteptau ca Theo să o propună spre eliminare pe Alexandra Ungureanu, însă olteanca i-a surprins pe toți.

Nominalizare controversată la Bravo, ai stil

„M-ai făcut să trec prin niște emoții. Mâine, o să am iar un moment și o să vezi ce vei păți”, i-a reproșat Oana Radu lui Theo Rose.

„Nu înțeleg de ce nu a nominalizat-o pe Andreea sau pe Alexandra”, a spus Oana.

„Am nominalizat-o pe Oana pentru că mă enervează și vreau s-o dau afară să plece acasă. Am spus și în emisiune. Nu vreau să alimentez discuția dintre Andreea și Alexandra, nu am vrut ca votul meu să atârne de o parte sau de alta”, a explicat Theo Rose.

Theo Rose: „Știam că se vor crea discuții”

Oana nu a înțeles de ce a numit-o Theo pe ea pentru că avea alte opțiuni. Radu spune că putea să o numească pe Cristina și că nominalizarea ei nu schimba absolut deloc tabelul final al nominalizărilor.

Radu a spus că nu a nominalizat-o pe Șișcanu pentru că au același stilist și probabil nu a vrut să intre în conflict cu jurnalista din această cauză.

„Știam că se vor crea discuții. Nu am nominalizat-o pe Cristina pentru că împărțim același stilist și nu pot critica munca lui. Cristinei i-am promis că nu o nominalizez și am spus-o încă de la începutul emisiunii”, a precizat în final Theo Rose, reușind să lămurească situația controversată creată în platou.

