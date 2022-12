Un nou membru în familia Biancăi Drăgușanu! Fiica ei a reacționat imediat: ”E mic!”

În Ajunul Crăciunului Bianca Drăgușanu i-a făcut o surpriză de zile mari fiicei sale, Sofia. Micuța, când se aștepta mai puțin, a fost informată că familia lor se va mări, iar câteva secunde mai târziu i-a fost înmânat cadoul mult așteptat de la Moș Crăciun. Nu vă gândiți nicio secundă ce era sub brad, cum nici ea nu s-a gândit.

Familia Biancăi Drăgușanu are un nou membru

Ei bine, pentru că suntem în seara de Ajung, . Dacă până acum era obișnuită cu jucăriile și dulciurile, anul acesta blondina a decis să-i aducă un nou partener de joacă Sofiei.

Nu e vorba de un copil, așa cum, poate, ați crezut. Vorbim de un pui de cățeluș, un pui de pomerianian mai exact.

Reacția Sofiei când a aflat de noul companion

Bucuria Sofiei atunci când și-a luat noul companion de joacă în brațe a fost imensă și nu putea fi trecut cu vederea, de aceea, Bianca a filmat totul pas cu pas și a postat pe instagram-ul ei personal.

În imagini vedem dialogul dintre fiică și mamă, fix în timp ce se pregăteau să deschidă cadoul.

Bianca Drăgușanu: ”Ce crezi că am aici? Hai la brad!”

Sofia: ”Un tort?”

Bianca Drăgușanu: ”Nu, nu am un tort. Hai la brad. Pune-te pe scăunel. Ești pregătită? Să punem scăunelul mai aproape de brad, trage și scăunelul tău. Să numărăm… 1,2, 3 și…”

Sofia: ”E cățelul! E mic!”.

Sofia, de Crăciun la tatăl său, Victor Slav

Așa cum este tradiția de ani de zile, .

De când s-au despărțit, Bianca Drăgușanu și fostul prezentator de la Pro TV au niște reguli clare de la care nu se abat, mai ales în preajma celor mai importante momente din viața lor.

”De sărbători, eu mereu fac Crăciunul în familie, asta se va întâmpla și anul acesta. Mă ocup de cele două afaceri cu parfumurile și brățările și mai avem și un site de cosmetice, e o perioadă propice acum de sărbători.

Sărbătoarea Crăciunului mă va găsi acasă, în familie. Revelionul nu știu unde o să-l fac, nu am știut niciodată unde fac revelionul. Clar Crăciunul o să-l fac și cu Sofia, pentru că așa am făcut întotdeauna, nu știu, ne înțelegem exact atunci în momentul respectiv dacă în prima zi de Crăciun stă la mamă sau o iau eu și în a doua zi, dar întotdeauna am făcut Crăciunul cu cea mică”, a povestit Victor Slav, pentru .