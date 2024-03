Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu. Tatăl lui Sebi face noi declaraţii şocante despre judecătoare: „M-a întrebat şi acum cine sunt”

aflat sub influența drogurilor, a provocat un accident rutier în 2 Mai, soldat cu decesul a doi tineri, va avea loc pe 4 aprilie, la Judecătoria Mangalia.

Un nou termen în dosarul lui Vlad Pascu

Joi, 14 martie, după ce inițial s-a amânat pentru a permite lui Vlad Pascu să beneficieze de apărare. Vlad Pascu nu este prezent fizic la instanță, participând la ședința de judecată prin intermediul unei conexiuni video.

Potrivit , tatăl tinerei decedate în accident și-a exprimat din nou nemulțumirea față de această situație, spunând: „Îl vedeţi pe Vlad Pascu adus aici? Nu. Există portiţa pentru a nu fi adus, se profită de ea şi cu asta basta. Dacă eram eu, Doamne-fereşte, în locul lui, mă luau de ceafă, îmi puneau cătuşele şi mă aduceau aici să fiu judecat. Discreţionar”

Tatăl tânărului decedat a mers la proces cu o fotografie a fiului său, dar judecătoarea l-a întrebat cine este, iar după ce a părăsit sala de judecată, a spus: „Sincer, nu mai am nicio speranţă. La felul cum se judecă în ţara asta chiar nu mai am nicio speranţă. Până şi acum, m-a văzut cu poza băiatului în mână şi m-a întrebat cine sunt. Şi am zis că sunt tatăl lui Sebi şi l-am adus şi pe el în sală ca să îl vedeţi”, a povestit bărbatul jurnaliştilor.

Schimbarea încadrării juridice nu a fost încă dezbătută

Avocatul Adrian Cuculis a declarat că cererea sa de schimbare a încadrării juridice nu a fost discutată în cadrul acestui termen. El a subliniat că o cerere similară a fost depusă anterior la Parchet și nu a fost tratată nici măcar acum.

„Dacă făceam cu toţii o şedinţă de bloc să schimbăm administratorul, ieşea mai bine. Problema este în felul următor. Vorbim de o cerere care este depusă încă de la Parchet şi nu a fost dezbătută nici măcar astăzi. Doamna judecător i-a acceptat procedura abreviată, adică simplificată, adică să obţină şi o reducere a pedepsei de o treime înainte să dezbată cererea de schimbare a încadrării juridice. E o chestiune de normalitate”, a afirmat avocatul conform News.ro.

Cuculis a mai precizat că și avocatul celeilalte victime, al familiei Olariu, a cerut exact acelaşi lucru, dar s-a amânat. De asemenea, el mai spune că, dacă la termenul următor se va schimba încadrarea juridică a faptei în omor calificat, acea procedură abreviată nu mai poate fi aplicată pentru că acolo unde ai închisoare pe viaţă, cum este omorul calificat nu poţi să judeci în procedura abreviată.

Ce pedeapsă ar putea primi Vlad Pacu

Avocatul a explicat că, în cazul lui Vlad Pascu, se poate opta pentru o procedură simplificată din punct de vedere legal, iar asta i-ar putea aduce o pedeapsă de zece ani sau șase luni, cu o reducere de o treime: „Aveam zece ani şi vreo şase luni la care aplicaţi o reducere de o treime”.

El a considerat că deciziile luate la acest termen favorizează din nou pe Vlad Pascu și că la următorul termen vor fi trase concluzii referitoare la cererea de schimbare a încadrării juridice a faptei. Următorul termen a fost stabilit pentru data de 4 aprilie.