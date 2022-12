Un preot ortodox din Ucraina, arestat pentru complicitate cu inamicul. De ce este acuzat diaconul

Serviciul de securitate al Ucrainei (SSU) l-a demascat pe complicele rușilor în urma unor măsuri luate în zonele de front din sudul Ucrainei.

a aprobat public organizarea unui referendum ilegal privind aderarea acestei regiuni la Rusia. Bărbatul și-a activat un profil pe rețeaua de socializare Vkontakte și a repostat apeluri de la bloggeri pro-Kremlin care susțineau falsul referendum.

Potrivit presei din Ucraina, bărbatul îndemna oamenii să se prezinte la secțiile de votare și să voteze pentru alipirea de Rusia. Mai mult, preotul a negat prin postările sale existența poporului ucrainean, limba și cultura acestuia.

Ucrainei și integritatea sa teritorială. Majoritatea materialelor au fost preluate de la publicul rețelei sociale Primăvara Rusă.

În timpul perchezițiilor efectuate la domiciliul acestui individ au fost găsite nenumărate echipamente informatice care conțin dovezi ale infracțiunilor de care e acuzat.

Bărbatul a fost înștiințat oficial că e acuzat de infracțiunile următoare, conform Art. 436-2 și art. 161, mai exact justificare, recunoaștere ca legitimă, negarea agresiunii armate a Federației Ruse împotriva Ucrainei, glorificarea participanților săi, precum și acțiuni intenționate care vizează incitarea la dușmănie națională și religioasă.

Deși nu se știe momentan ce pedeapsă riscă bărbatul, o anchetă preliminară va stabili toate circumstanțele acțiunilor penale împotriva securității statului ucrainean. ”Cercetările au fost efectuate de angajații SBU sub îndrumarea procedurală a Parchetului Regional Zaporizhia”, mai menționează sursa citată.

De asemenea, un colaborator al rușilor destul de faimos și-a găsit sfârșitul pe front. Forțele de securitate ucrainene anunță că tânărul, care probabil nu avea mai mult de 20 de ani, a fost ”lichidat” în luptele de la Bakhmut.

The story of a collaborator from in two acts.

— NEXTA (@nexta_tv)