Un regizor cu 46 de nominalizări la premiile Oscar a murit: “S-a stins în pace”

Lumea cinematografiei este din nou cuprinsă de doliu. A murit un regizor faimos la nivel internațional. Avea vârsta de 97 de ani și s-a remarcat de-a lungul carierei actoricești prin 46 de nominalizări la premiile Oscar. Care este cauza decesului său?

Celebrul regizor care a murit. Avea 97 de ani

Norman Jewison, cunoscut la nivel global în special pentru regizarea peliculelor ”In the Heat of The Night” și ”Jesus Christ Superstar”, a încetat din viață. Anunțul public al pierderii lui a fost făcut de cei apropiați, mai exact de către agentul său.

ADVERTISEMENT

Agentul lui Norman Jewison a transmis că regizorul a murit în acest weekend, mai exact sâmbătă, pe data de 20 ianuarie 2024. ”S-a stins sâmbătă în pace”, a informat Jeff Sanderson printr-un comunicat de presă. În același document se specifică faptul că în Los Angeles și în Toronto vor fi

Norman Jewison a lăsat în urma sa trei copii și o soție. Era căsătorit cu Lynne St. David, iar înainte de aceasta a trăit ani buni alături de prima soție, Margaret Ann Dixon, din 1953 până în 2004. Copii starului sunt: Jennifer Jewison, Michael Jewison și Kevin Jewison.

ADVERTISEMENT

Cineastul canadian era originar din Toronto, aici venind pe lume, în 1926. Provenea dintr-o familie credincioasă, părinții săi fiind protestanți. În copilărie s-a confruntat cu discriminarea rasială, iar la școală mulți colegii chiar l-au hărțuit, crezând că este evreu.

Cu ce s-a ocupat Norman Jewison înainte de a fi regizor

Înainte de a pătrunde în lumina reflectoarelor, Norman Jewison a fost șofer de taxi. Destinul face și ca să ajungă într-o zi la o televiziune canadiană, foarte celebră în 1950, CBC. Șapte ani a fost angajat aici, după care succesul fiind de partea sa.

ADVERTISEMENT

Primul film ca regizor la Hollywood l-a lansat în 1962. Este vorba despre comedia ”40 Pounds ofTrouble” ( O pacoste încântătoar), de pe urma căreia a câștigat nu doar faimă, ci și foarte mulți bani

Norman Jewison a decedat în aceeași zi cu o altă personalitate de la Hollywod. A murit tot sâmbătă un actor din serialul ”Beverl Hils 90210”. Este vorba despre David Gail, care avea 58 de ani. Vestea a fost dată de sora lui, într-o postare pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

”Abia dacă a fost o zi în viața mea în care nu ai fost cu mine alături. Întotdeauna partenerul meu, întotdeauna cel mai bun prieten al meu, gata să înfrunte orice și oricine. Îmbrățișările tale de urs nu vor mai fi niciodată la fel, dar te voi ține atât de strâns în fiecare zi, în inima mea.

Tu, ființă superbă, iubitoare, ființă umană feroce, îmi lipsești în fiecare secundă a fiecărei zile, pentru totdeauna. Nu va mai exista alta”, sunt cuvintele surorii actorului, nespecificând și cauza morții celebrului actor.