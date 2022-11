Un român a primit o factură la curent de 40.000 de euro. Ce greșeală a comis tânărul în Italia

Tânărul, care locuiește în chirie în Taranto, a apelat la ajutorul unui avocat local, potrivit presei locale.

Factură de curent de 40.000 de euro pentru un român

Bărbatul a comis o greșeală în urmă cu cinci ani, în momentul în care s-a mutat în Italia. Entuziasmat de schimbare, tânărul și-a trimis CV-uri la mai multe firme, inclusiv la un bar din oraș. Dintr-un motiv neînțeles de nimeni, tânărul și-a trimis și copia după buletin și un cod fiscal.

Nu avea de unde să știe că patronii barului i-au folosit datele pentru a încheia două contracte pentru furnizarea de energie electrică pentru două localuri diferite. Astfel, când s-a trezit la ușă cu recuperatorii, bărbatul a avut șocul vieții.

Cum facturile nu au fost plătite, la o valoare de 40.000 de euro furnizorul de energie a apelat la recuperatori, fără să știe că la mijloc e un caz evident de înșelăciune.

Acum, vinovatul în vârstă de 42 de ani a fost pus sub acuzare și condamnat la opt luni de închisoare pentru înșelăciune. , a fost obligat de instanță să-i plătească daune morale românului, potrivit

Nici Tora Vasilescu nu a fost scutită de o factură fabuloasă la energie electrică, de data aceasta fără să fie înșelată de nimeni.

”România a fost clădită de strămoșii noștri, de părinții noștri, de noi, de generația mea. Nu e normal să am o pensie atât de mică. Eu nu pot din pensie să plătesc factura, nu există.

Am o pensie de rușine, o pensie de la teatru. E adevărat că m-am pensionat…așa a fost legea pentru mine….la 50 de ani. Erau salariile atât de mici că am zis că fac colaborări. Și într-adevăr, am făcut cu Pro TV-ul multe seriale…și mă bazez pe pensie, 2350 de lei, de la teatru.

O rușine, mi-a venit ultima 70 de milioane vechi. Nu e normal să plătești din urmă”, declara Tora Vasilescu, în exclusivitate, pentru FANATIK.