Un român are o sumă fabuloasă în contul de pensie privată. Sute de mii de euro ca să fie un pensionar liniștit

Conform datelor oficiale, 10.670 de lei este valoarea medie a unui cont de pensie privată prin Pilonul II.

Cum era de așteptat, există și extreme în aceste fonduri. Astfel, cel mare mare cont are circa 1,4 milioane lei, iar cel mai mic doar 1 leu

Sumă fabuloasă în contul de pensie pentru un român. Pensionare liniștită cu sute de mii de euro

Pentru un cetățean din România, ieșirea la în mod oficial va echivala cu primirea unei sume de-a dreptul fabuloase: 285.000 de euro!

Conform datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), cel mai mare cont de pensie privată Pilon II, la care un român contribuie în mod obligatoriu cu 3,75% din venitul brut lunar, are o valoare de 1,4 milioane de lei (285.000 de euro), scrie .

Așadar, un contributor la sistemul de pensii private, pe baza viramentelor şi ca urmare a investiţiilor administratorului de pensii, a strâns peste 1 mil. lei pentru bătrâneţe, adică de circa 130 de ori peste media activului unui participant. Cei de la ASF nu menţionează la care dintre cei şapte administratori este deschis acest cont şi nici de când este deschis.

La polul opus, cel mai mic cont de pensie privată din România are o valoare de 1 leu.

”Distribuţia valorii conturilor participanţilor arată o concentrare mare, 62% din active fiind deţinute de doar 20% din participanţi.

Cel mai mare cont are o valoare de 1.403.760 lei, în timp ce cel mai mic are o valoare de 1 leu. Totodată, peste 20% din participanţi deţin active sub valoarea de 1.000 lei”, se arată în raportul de pensii private pe trimestrul 1 din 2021.

Care este contribuția lunară la Pilonul II de pensii private, pe țară

ASF mai anunță că, la nivel național, contribuţia lunară medie variază puternic în funcţie de judeţ. Cele mai mari valori sunt înregistrate în Municipiul Bucureşti (274 lei/participant), Cluj (257 lei/participant), Iaşi (234 lei/participant) şi Timiş (228 lei/participant). Cele mai mici contribuţii lunare medii se înregistrează în Bistriţa-Năsăud, Vrancea şi Harghita, cu aproximativ 166 lei/participant.

Contribuțiile lunare totale la prezintă o diferență mare între regiuni, Municipiul Bucureşti înregistrând cele mai mari valori (195,8 milioane lei), urmat de Cluj (33,9 milioane lei) şi Timiş (31,4 milioane lei). La polul opus se află sudul ţării – Giurgiu, Mehedinţi, Ialomiţa, Caraş-Severin, Teleorman şi Călăraşi înregistrând cele mai scăzute valori (între 1,8 şi 3,3 milioane lei).

În acest an, contribuţia medie per participant a fost de circa 197 lei în luna martie 2021, cu 1% mai puţin comparativ cu cea înregistrată în luna martie 2020. Aceasta a cunoscut o evoluţie pozitivă continuă de la înfiinţarea sistemului de pensii administrate privat până în prezent.