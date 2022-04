Un român disperat încearcă să-și aducă în țară familia alungată de războiul din Ucraina. Pasivitate scandaloasă a autorităților române

Războiul din Ucraina reprezintă o dramă inclusiv pentru familii din România care se află într-o situație disperată. Este cazul bucureșteanului Bogdan Gherman care încearcă de trei săptămână să-și aducă în țară copilul și pe mama acestuia care se află acum în Turcia.

Mama și copilul, adăpostiți de o familie turcă

Bogdan Gherman și femeia din Belarus au împreună cu copil de doi ani și jumătate. „Au fugit de război, la Istanbul, întrucât ei locuiau la 20 km de granița cu Ucraina și la 100 km de centrala de la Cernobîl. Am plecat după ei, de la București la Istanbul și i-am așteptat la aeroport. Cu ajutorul unui grup de Facebook, unde fac voluntariat de la începutul războiului din Ucraina, am găsit adăpost temporar la o familie de turci din Istanbul, familie pe care am anunțat-o că vom sta câteva zile, până când facem rost de viză pentru mama copilului”, a relatat Bogdan Gherman, în emisiunea „Subiectul Zilei” de la .

Fiind din Belarus, mama copilului are nevoie de o viză în regim de urgență, iar în cazul în care nu o va primi până pe 15 aprilie, când se împlinesc 30 de zile de la intrarea pe teritoriul Turciei, femeia va trebui să se întoarcă în țara sa. Pentru a evita acest lucru, bărbatul face eforturi disperate să obțină viza, însă până acum nu a reușit.

Autoritățile române au rămas impasibile

La numerele de telefon ale consulatului român de la Istanbul nu a răspuns nimeni. Motiv pentru care Bogdan Gherman s-a deplasat 39 km până la consulat, unde portarul turc nu știa decât limba sa natală. Bucureșteanului nu i s-a permis intrarea în consulat pe motiv că nu are programare.

Într-un final, după o săptămână, în data de 21 martie, consulul Lucian-Petrișor Crângașu îi răspunde la email și-l informează ce acte trebuie să depună la dosar.

„Având în vedere situația specială în care vă aflați, puteți veni la consulat, fără o programare prealabilă. Vă aducem la cunoștință că, având în vedere contextul deosebit de dificil în care ne aflăm, cauzat de conflictul din Ucraina, există un număr mult mai mare de solicitanți de viză decât putem prelucra în cel mai scurt timp. În aceste condiții, vă adresăm rugămintea să manifestați răbdare, deoarece veți fi preluat cu prioritate”, se spune în mailul diplomatului.

Aprobarea vizei, așteptată de la București

Presat de timp și de lipsa posibilităților financiare de a se mai întreține în Istanbul, Bogdan Gherman merge pentru a treia oară la consulat, în data de 1 aprilie. Aici află că dosarul lui trebuie trimis la București, de unde trebuie să vină aprobarea, pentru ca apoi consulatul ”să printeze” respectiva viză.

Tot atunci a aflat că ar fi fost mult mai simplu să solicite o simplă viză de turist pentru mama copilului, decât să aplice pentru reîntregirea familiei, așa cum a fost sfătuit tot de autoritățile române cu care a tot intrat în contact, însă această informație nu i-a fost dată după ce contactat prima dată consulatul.

„M-am simțit alungat ca un câine”

„M-am simțit pe rând, alungat ca un câine, în frig, de la poarta Consulatului, împreună cu familia mea, dintre care un copil de 2 ani și 6 luni, cetățean român, care nu a reușit încă să-și vadă țara, căci mama sa nu are viză și durează o veșnicie să primească una. Apoi m-am simțit ignorat, dezamăgit și rușinat, în fața unor străini, care ne-au adăpostit în casa lor gratis și ne-au oferit o masă caldă iar, din cauza țării mele, profităm de exact 3 săptămâni de bunăvoința lor, deși ne-am fi dorit să primim viză și să putem ajunge în România mai repede.

Lucrăm online, încercând să nu deranjăm gazdele noastre, asta în timp ce avem grijă de un copil cu foarte multe nevoi și suntem limitați la internet. Este extrem de greu pentru noi. Dacă situația nu se rezolvă urgent, voi merge împreună cu familia să locuim la consulat!”, a spus Bogdan Gherman, la emisiunea ”Subiectul zilei”, de la Etno TV.

