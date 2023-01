Un român și-a luat o țeapă uriașă după ce a închiriat un apartament de pe OLX. Ce a pățit: “Prostia se plătește”

În zilele noastre, internetul este cea mai simplă cale de a rezolva diferite chestiuni. Printre acestea se numără și închirierile de locuințe. În același timp, spațiul virtual nu este și cel mai sigur mediu.

Țeapă uriaș luată pe OLX de un român. Ce a pățit după ce a închiriat un apartament

De acest lucru s-a convins un bărbat din Făgăraș. Aflat în căutarea unui apartament pentru închiriere, acesta s-a oprit asupra unei oferte găsite pe OLX.

ADVERTISEMENT

Bucuros nevoie mare de locuința găsită pe internet, omul nu a stat pe gânduri și, după o singură filmare primită de la așa-zisul proprietar, s-a aruncat cu banii și a plătit deja chiria pe o lună.

Ce a urmat e lesne de înțeles: ! Se pare că apartamentul nu exista în realitate, iar cetățeanul s-a ales și cu bani pierduți.

ADVERTISEMENT

Pe grupul de Facebook , cetățeanul păcălit și-a expus povestea. Tot acolo, a cerut ajutor de specialitate.

”Eu stau în Făgăraș și am găsit pe OLX un apartament pe care am vrut să îl închiriez. Am primit de la proprietar un video mai detaliat cu apartamentul. Mi-a plăcut, era la un preț bun și am zis că îl iau.

ADVERTISEMENT

Proprietarul locuia în Brașov așa că pentru a lua cheia, face contractul și plătesc pe prima lună de chirie.

Am fost în Brașov. M-am văzut cu omul, am mers într-o pizzerie pentru a sta la o poveste și un suc, am completat și semnat contractul cu datele mele, în contract erau și datele lui, i-am dat banii pe prima lună de chirie și mi-a dat cheia, totul bine și frumos”, scrie brașoveanul.

ADVERTISEMENT

Ce s-a întâmplat când bărbatul a ajuns la apartamentul închiriat

Așadar, cum spunea și bietul cetățean, ”totul bine și frumos”. O uriașă surpriză a avut când s-a dus să vadă pentru ce a plătit. Apartamentul nu exista. .

ADVERTISEMENT

”Ajung înapoi în Făgăraș merg la bloc să ma duc în apartament și cheia nu merge, nicăieri, sun pe om nimic mesaj nimic sun de zeci de ori timp de 2 ore nimic, sun de pe alt număr nimic, am sunat iar azi și nimic.

Ce și cum credeți ca se poate rezolva ținând cont ca am datele lui (posibil sa fie false) contractul semnat, număr de telefon și mă gândesc că în Brașov se poate și vedea pe camere cât am stat la masa cu el?”, mai spune bărbatul din Făgăraș.

Bărbatul din Făgăraș, criticat pentru ceea ce a făcut

Și fără bani, și fără apartament, și criticat de internauți. Postarea bărbatului din Brașov i-a adus numeroase critici pe Facebook.

O femeie consideră că cetățeanul s-a lăsat mult prea ușor păcălit. ”Prostia se plătește! Bine că ai plătit doar pe o lună! Și cu agențiile imobiliare poți lua plasă!”, spune aceasta.

Un alt internaut îl întreabă dacă nu a făcut poză la buletinul impostorului și îi sugerează să facă reclamație la poliție.

”N-ați făcut o copie după buletinul lui, măcar o poză, ceva? Oricum, reclamație urgentă la poliție cu toate dovezile pe care le aveți, incredibil ce minți diabolice au unii.

Trebuia să vi se pară suspect că nu v-ați văzut și ați semnat actele la apartament. Noi avem o locuință dată în chirie printr-o agenție imobiliară, știu că unii ocolesc calea asta, dar agentul fiind martor e un garant că lucrurile sunt corecte de ambele părți”.

”Ați mers la Brașov și ați dat banii într-un local fără a vedea măcar dacă respectivul are cheia de la apartamentul respectiv. Banii nu se dau asa. Acest mod de înșelătorie este vechi”, îi reproșează un alt bărbat.