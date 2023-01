Un şofer a intrat cu maşina în mulţime şi a omorât cinci pietoni. Imagini de groază din Guangzhou. Video

Poliția chineză a arestat un bărbat care a intrat mașina în pietoni în orașul Guangzhou, ucigând cinci persoane și rănind 13.

Incidentul a stârnit indignare în rândul publicului larg, iar mulți îl acuză pe șofer că a lovit în mod deliberat oamenii cu vehiculul său. Imaginile care îl arată pe acesta coborând din mașină și aruncând bancnote în aer, la scurt timp după accident, au devenit virale pe rețelele de socializare.

A terrible accident at a busy crossing in , . Five people were killed and 13 injured when a SUV ran into a crowd.

Polițiștii l-au reținut pe șoferul autoturismului, un tânăr în vârstă de 22 de ani, și au demarat o anchetă. , într-o intersecție aglomerată din orașul Guangzhou, din sudul Chinei, metropolă cu 19 milioane de locuitori.

Horror happened in Guangzhou China today! Tianhe Zhengjia Wanlinghui intersection occurred in a major event, the culprit drove into many passers-by, fleeing while scattering money, how many deaths are unknown

