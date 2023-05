Un șofer de TIR se plânge că patronul și-a bătut joc de el. Și-a primit salariul în monede de 50 de bani și bancnote de 1 leu, pentru că l-ar fi ”supărat” pe angajator. Mai exact, bărbatul a ales să demisioneze, din motive personale, însă patronul nu a acceptat cu ușurință această decizie luată de bărbat.

Un șofer de TIR se plânge că patronul și-a bătut joc de el

. Cum era de așteptat, șoferul de TIR a postat pe internet imagini cu salariul primit pe bucăți, stârnind o adevărată dezbatere în mediul online. ”Feriţi-vă de firma SC …… SRL deoarece, la angajare, se promite un salariu, adică minimul pe economie, dar de fapt nu dă toţii banii, dă mult mai puţin. Şi în momentul în care îţi dai demisia, găseşte motive să îţi tragă din bani”, a transmis bărbatul, preluat de

ADVERTISEMENT

Mai mult, bărbatul a postat imagini în care se vede cum a fost plătit, în monede de 50 de bani și bancnote de 1 leu. ”Şi încă o bătaie de joc din partea domnului patron: salariul îl dă cum se vede în pozele de mai jos (de 1 leu şi de 50 de bani, într-o cutie). Aşa consideră că merită să primească oamenii banii munciţi de ei”, a completat șoferul de TIR.

, îşi bat joc de ei. Vorbim de patroni ai unor firme de transport de marfă, care urlă cât îi ţine gura că nu au pe cine să angajeze. Însă nu spun nimic despre tratamentul la care sunt supuşi acei angajaţi”, menționează sursa citată. Numele firmei nu a fost făcut public, însă jurnaliștii arădeni au solicitat un punct de vedere din partea patronului, care nu a venit momentan.

ADVERTISEMENT

Între timp, dacă în România situația e tragicomică, în Germania șoferii români plecați acolo se laudă că au salarii de mii de euro și chiar îi cheamă pe toți să muncească acolo. ”Suntem plătiți pe oră, avem 18, 30 euro, sporuri de noapte, sporuri de weekend, bani de concediu, bani de sărbători. Ca să ajungi la un salariu de peste 4.200 de euro brut îți mai lași acolo 15-20 de oră la plată și uite așa ai ajuns la 4.000-4.200 brut.

Mie îmi trage foarte mult impozit, nu am copii, nu sunt căsătorit și așa iau cel puțin 2.500 în mână, am avut luni în care am luat și 2.900 și 3.000 de euro. Poți să iei și 3.100, 3.200, poate și 3.300 de euro. Depinde câte ore lași la plată. Ca și muncă, mai mult de 10 ore nu se lucrează”, a transmis un șofer pe Tik Tok, vizibil încântat de meseria pe care a ales-o.

ADVERTISEMENT

Pe lângă salariile mari, plătite la timp, șoferii de camion din Germania sunt atrași și cu alte beneficii. De exemplu, la început primele 5-6 luni de acomodare oamenii nu primesc curse grele. ”Avem o oră de pauză, zi de zi, pe care trebuie să ți-o faci. Avem CIP, când intrăm în firmă ne scanăm, când ieșim din firmă ne-am scanat din nou. Acelea sunt orele reale de muncă, minus o oră pauză. Deci mai mult de 10 ore nu ai voie să faci pentru că nu-ți permite legea.

La distribuție e de muncă mai mult sau mai puțin, pentru că nu este pentru toată lumea. Încărcăm și descărcăm cu acea liză electrică. În primele cinci, șase luni o să primești oricum curse foarte ușoare, până îți vei intra în lucru, ca să prinzi șmecheria la toată treaba asta. Ca și concediu avem așa: 30 de zile de concediu, pe lângă alea 30 de zile mai sunt încă 10 zile, dar alea nu ți le poți programa. Adică șefa nu poate să zică 100% „mă tu pe data aia ai o săptămână concediu, da sau nu?”, aia o să fie ceva spontan, o să zică „stai acasă cinci zile sau stai acasă două zile”, a completat șoferul pe Tik Tok.

ADVERTISEMENT

În România, conform datelor oficiale, un șofer de camion câștigă aproximativ 3.800 de lei pe lună, însă cei ce fac curse internaționale pot ajunge și la 14.000 de lei pe lună. Cu toate acestea, șoferii de TIR preferă să migreze în masă în străinătate, pentru că acolo au salarii mult mai mari și, implicit, o viață mai ușoară.