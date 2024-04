Un tânăr a zgâriat 22 de mașini într-o parcare din Sibiu. Bărbatul a fost prins în flagrant de un șofer

Individul a fost prins în flagrant chiar de către un proprietar al unui autoturism avariat, care și-a chemat în ajutor vecinii. Bărbatul este acum cercetat pentru distrugerea a 22 de mașini parcate pe strada Traian Demetrescu din Sibiu.

Un tânăr a zgâriat 22 de mașini într-o parcare din Sibiu

Potrivit purtătorului de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter, e neclar de ce tânărul a recurs la acest gest. “La data de 16 aprilie a.c., prin plângeri scrise, mai mulţi localnici din municipiul Sibiu au reclamat faptul că, în noaptea de 15 spre 16 aprilie, un bărbat ar fi avariat mai multe autoturisme parcate pe strada Traian Demetrescu din municipiul Sibiu.

Din cercetările efectuate de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Sibiu, au fost identificate 22 de autoturisme care prezintă zgârieturi ale elementelor de caroserie.

La locul incidentului a fost identificată şi persoana bănuită de săvârşirea faptei, un bărbat în vârstă de 34 de ani, din judeţul Timiş, care a fost surprins şi imobilizat de către proprietarii autoturismelor”, a declarat Elena Welter, conform . Tânărul s-a ales acum cu dosar penal și va trebui să răspundă în fața legii pentru gestul său.

, cercetările continuă în cadrul unui dosar penal care vizează săvârşirea infracţiunii de distrugere, urmând a fi dispusă soluţie legală prin unitatea de parchet competentă, în speţă, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu”, au mai transmis reprezentanții IPJ Sibiu.

Activiștii de mediu din Constanța au distrus mai multe mașini

Cazul seamănă izbitor cu cel de la finele lunii februarie 2024, din Constanța. Atunci, mai multe mașini s-au ales cu roțile tăiate și dezumflate, de ceea ce par ar fi activiști de mediu. De altfel, mașinile alese au fost mai multe SUV-uri care au primit pe parbriz stickere cu mesaje de ”avertisment”.

s-ar fi produs distrugeri, la nivelul pneurilor de la mai multe autoturisme. Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constat că opt persoane necunoscute, ar fi provocat dezumflarea pneurilor mai multor autoturisme, situate pe strada Havana şi Belvedere”, a declarat Cătălina Marian, purtător de cuvânt al IPJ Constanța.

Șoferii au fost sfătuiți de activiști să renunțe la mașini și să folosească mijloacele de transport în comun, bicicletele sau chiar să meargă pe jos, pentru a nu mai polua. Locuitorii din zonă nu au gustat lecția de ecologism și i-au criticat dur pe ”huligani”.

”Huliganism! Dacă are ceva cu omul, are cu omul, nu cu maşina. Maşina e doar un bun al omului. Ce treabă are mediul cu dezumflatul maşinii?”, s-a întrebat retoric unul dintre păgubiți. Polițiștii au declanșat o anchetă și au încercat să afle cine sunt făptașii.