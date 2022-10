Un vechi rival al FCSB-ului, mână de ajutor înaintea meciului cu Anderlecht din Conference League: „Nu sunt într-o formă grozavă”

FCSB caută prima victorie în grupele Conference League în deplasare cu Anderlecht, joi, 27 octombrie, de la ora 21:45. Un fotbalist belgian, trecut pe la Dinamo, a vorbit despre situația de la Anderlecht, .

Un fost fotbalist al lui Dinamo, despre Anderlecht: „A trecut printr-un mic declin”

Kino Delorge, cu 4 apariții pentru Dinamo, a creionat forma slabă pe care o traversează Anderlecht. Fosta campioană a Belgiei se află pe locul 12 în campionat cu 16 puncte în 14 meciuri, iar fundașul belgian este de părere că Anderlecht a decăzut în ultima perioadă.

„În ultimii câțiva ani, Anderlecht a trecut printr-un mic declin. Vă aduceți aminte și de perioada cu Vincent Kompany, care a venit aici să dea o mână de ajutor clubului, însă au existat multe suișuri și coborâșuri încă de pe atunci”, a declarat Kino Delorge, pentru .

Fotbalistul în vârstă de 24 de ani a amintit și de „ruptura” dintre Felice Mazzu și Anderlecht. duelului cu „roș-albaștrii”.

Kino Delorge le dă speranțe fotbaliștilor pregătiți de Nicolae Dică: „Nu sunt într-o formă grozavă”

„Acum, a fost demis Felice Mazzu, un antrenor care avusese foarte mare succes la Union Saint-Gilloise, dar care n-a reușit să facă aceleași lucruri bune și la Anderlecht.

La momentul actual, ei nu sunt într-o formă grozavă, sunt aproape de coada clasamentului, chiar dacă au un conglomerat de fotbaliști talentați și experimentați.

Din ce i-am urmărit, joacă într-un sistem cu 3 fundași și se concentrează foarte mult pe posesia mingii. Au un mix foarte bun între jucători tineri talentați, foarte tehnici, și fotbaliști mult mai experimentați, precum Jan Vertonghen”, a mai spus Kino Delorge.

Fotbalistul belgian s-a despărțit de formația „roș-albă” în 2018, după meciul din Cupa României Betano, la finalul căruia Dinamo pierdea la penalty-uri împotriva celor de la Csikszereda.

Kino Delorge, despre experiența de la Dinamo: „A fost dificil pentru mine să mai primesc șanse”

Fotbalistul adus de Florin Bratu la Dinamo în 2018 se arăta o mare speranță pentru „alb-roșii”. Totuși, fundașul belgian a strâns doar patru partide pentru clubul din Ștefan cel Mare. Delorge este la curent cu situația lui Dinamo, mărturisind că a luat la cunoștință de retogradarea din vară.

„Din păcate, am ajuns atunci la o echipă care era deja într-o situație proastă. Când antrenorul care m-a adus acolo a fost demis (n.r. – Florin Bratu), a fost dificil pentru mine să mai primesc șanse. Apoi, a urmat acea situație nefericită din Cupă, când am ratat un penalty (n.r. – împotriva lui Csikszereda), iar eu și clubul am ajuns la concluzia că e mai bine să încheiem contractul.

Relația mea cu Mircea Rednic? A fost OK, aș spune. Nu cred că a avut ceva împotriva mea. Când a venit el, am început din nou să fiu inclus în lot, dar apoi a intervenit acel moment din Cupă, iar clubul și-a dorit să facă schimbări majore, iar asta m-a inclus și pe mine.

Am aflat de retrogradarea lor, da. Niciodată nu am dorit răul cuiva, așa că am fost trist să aud asta. Am iubit Bucureștiul cât am stat acolo, mi-a plăcut foarte mult pasiunea pe care oamenii o au pentru fotbal”, a mai declarat Kino Delorge.