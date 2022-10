Nicolae Dică încă speră la calificarea în primăvara Conference League înainte de Anderlecht – FCSB: ”Ne vom juca șansa”

FCSB mai are doar șanse matematice la calificarea în primăvara Conference League. Nicolae Dică spune că va , dar spera ca acest lucru să nu afecteze prestația echipei sale în , care se va disputa joi, de la ora 19:45.

Nicolae Dică vrea cu FCSB în primăvara Conference League: ”Dorim un rezultat pozitiv”

FCSB a deplasat în Belgia întregul lot. Pentru că, după meci, va merge direct la Cluj, pentru partida din SuperLiga, cu ”U”. Acest lucru nu înseamnă însă că va folosi cel mai bun 11.

Lucru pe care, de altfel, Dică, l-a . ”Pe ce echipă ne bazăm? Noi am jucat luni seară la Sfântu Gheorghe. Marți am făcut doar refacere, iar azi am plecat pe drum atâtea ore.

Credeți că nu ar trebui să schimb niște jucători din echipă? Am văzut și în campionatul României, s-au jucat intermediare și majoritatea echipelor au schimbat jucătorii”, declara ieri, tehnicianul FCSB.

Însă el afirmă că echipa sa va încerca un rezultat pozitiv în meciul cu Anderlecht. “Noi am reușit să facem jocuri bune în campionat, să ne ridicăm în clasament. Cei de la Anderlecht au avut o cădere, au și schimbat antrenorul înainte de acest joc, dar e un meci de Europa și va fi foarte dificil pentru că întâlnim o echipă foarte bună.

Sperăm să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat la ultimele partide. Ne dorim să facem un joc bun și să scoatem un rezultat pozitiv. Am văzut meciurile lor cu Standard și Brugge.

Sunt o echipă foarte bună, o echipă care îmbină jucătorii tineri cu jucătorii cu experiență. Cei de la mijlocul terenului au calitate în duelurile unu contra unu, au viteză.

Din acest motiv spun că trebuie să facem un joc perfect pentru a face un rezultat pozitiv. Ei au titulari în naționala Belgiei, iar asta spune totul.

Ne vom juca șansa noastră, vom încerca să dăm totul și să obținem un rezultat pozitiv. Este foarte greu să reușim să câștigăm cele două partide (n.r – cu Anderlecht și West Ham), dar asta nu înseamnă că nu ne dorim acest lucru.

Știm că vom avea două partide foarte grele. Vom lua fiecare joc în parte. Dacă mâine seară vom reuși un rezultat pozitiv, vom vorbi apoi și despre meciul cu West Ham”, a spus Nicolae Dică, conform .