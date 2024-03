O vedetă din România nu se atinge de volan și nu vrea să audă de permis: ”S-a pus pata”! Exclusiv

Rareș Varinote, simpaticul cântăreț și compozitor, mărturisește că nu a fost în stare, până acum, să facă școala de șoferi. Peste tot merge cu trotineta, inclusiva la piață.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Rareș Varinote de la Free Deejays ne spune cum și-a cerut iubita de navastă tocmai în Piața Roșie, la Moscova. Recunoaște că nu are carnet, dar că de 8 ani de zile încearcă să facă o școală de șoferi. Rareș Varinote ne spune cum a început prietenia lui cu Bogdan Tașcău, celebrul Dl. Problemă, dar și cum a fost păcălit să să mute de la Roman la București.

Rareș Varniote: “Cred că am o manie”

Rareș Varinote este un cântăreț, compozitor și producător muzical din România. De foarte tânăr a plecat de la Roman, orașul natal, la Iași, pentru a-și face o carieră.

“Nu a fost ușoară plecarea de la Roman la Iași. Tatăl meu, Kenny, m-a împins mai mult, dar făceam ce îmi place și ce iubesc cel mai mult. A fost frumos, prima dată am început la un restaurant în centru, în spatele tribunalului. Cântam împreună cu Marius, clăparul. Am prins și câteva evenimente, nunți mai exact.

Era perioada când trebuia să fie mulți în formație și ne întrebau `Păi doar voi 2 sunteți? Poate mai aduceți pe cineva`. Era greu să-i convingi să o să iasă bine petrecerea. Important era că dimineață erau mulțumiți și ei și noi, că primeam ceva bani.

Apoi am mărit formația. A mai venit un prieten cu clapa, îl cunoșteam de la Româa, domnul Vasile Mantale. Eram 3 acum în trupă, arăta mai bine în ochii oamenilor (râd, n.red.).

Formația Trison ne numeam dacă îmi amintesc bine. Ne-am mutat și cu locația, acum cântam la Restaurantul Plopii fără soț, un restaurant de renume și apreciat în Iași.

A fost foarte bună perioada asta pentru mine, că acolo m-am format. Am reușit să cânt ore întregi fără să obosesc prea tare. O fază comică am pățit aici la restaurant. De un Revelion am primit o comandă de la un domn să îi cânt ceva de la Ana Lesko. Le mulțumesc colegilor mei de atunci,Marius Balint și Vasile Mantale, că m-au ajutat în viitoarea mea carieră muzicală”, își amintește Rareș Varniote.

“Am ajuns în București printr-o păcăleală”

De la Iași, Rareș Varinote a ajuns la București, în studio la Dl Problemă. Chiar dacă nu știa pe nimeni acolo, nu regretă că a fost ‘păcălit’ să se mute în capitală.

“Am ajuns în București tot printr-o păcăleală (râde, n.red.). Eram și sunt prieten cu Paul Gheorghe, fondatorul Trouble Dance Company, care acum îmi este și fin. Era plecat în cantonament cu copiii, la munte. M-a chemat acolo și pe mine, fiind prieten cu o parte din copii.

Am stat acolo, am făcut toate nebuniile cu ei. După asta au zis “hai cu noi până la București, mergem și până la Bogdan la studio să te vadă, să vezi și tu cum este”. De atunci am și rămas.

N-am să uit niciodată acea iarnă din 2010. Am ajuns în Gara de Nord și am prins o iarnă în București cum nu mai văzusem nici acasă la Roman. Aveam două genți pe umăr și vântul mi le-a ridicat până în dreptul capului (râde, n.red.)” ne povestește Rareș Varniote.

“A fost greu, nu aveam bani”

Rareș Varniote recunoaște că i-a fost foarte greu, în primă fază, când a ajuns în București. Nu avea bani, nu cunoștea orașul, dar a trebuit să răzbească singur.

“M-am impretenit cu și mi-a plăcut tot ce ține de studio. Mai compusesem până atunci câteva melodii, dar cu ce aveam eu la dispoziție. Aici era aparatură profesională și am învățat multe lucruri frumoase care-mi sunt folositoare și acum, având propriul meu studio, Rava Music Production. Mi-a fost puțin teamă, normal. Am ajuns într-un oraș foarte mare față de cum eram eu obișnuit la Roman.

Lăsasem toți prietenii acasă și mă rătăceam mai mereu prin oraș. Credeam că, dacă stai în București, trebuie să știi tot orașul. Ajungeam la metrou și sunam, “ce iau să ajung acolo?”. A fost greu. Nu aveam bani, mergeam pe jos până nu mai puteam, dacă aveam atunci un ceas să îmi calculeze pașii eram campion (râde, n.red.)”, ne spune, în exlcusivitate pentru FANATIK, cunoscutul cantautor.

“Am ajuns în Billboard 100 Latino”

Împreună cu Dl Problemă, Rareș Varinote a înființat trupa Free Deejays. Cunoscutl cântăreț își aduce aminte de cel mai mare succes dar și de cel mai trist moment alături de Dl Problemă.

“Cel mai de succes moment cu Free Deejays a fost, de departe, când am lansat piesa Mi Ritmo. Are și acum 47 de milioane de vizualizări pe youtube și e cea mai difuzată piesă a noastră. Am avut concerte în străinătate, am ajuns în Billboard 100 Latino, o perioadă foarte frumoasă.

Nu știu dacă am avut un moment foarte trist care să mă marcheze. Poate când am întrerupt colaborarea, dar a fost ceva amiabil și am rămas prieteni și acum. Ne ajutăm în continuare dacă are nevoie de mine să înregistreze ceva la studio la el. Ne vedem în fiecare luni la antrenament la , din care facem parte amândoi”, ne spune Rareș Varniote.

Rareș Varniote despre soția lui: “Nu m-a suportat deloc”

Cu piesa Mi Ritmo, proiectul Free Deejays a ajuns în Billboard 100 Latino, dar nu asta a fost important pentru Rareș. Faptul că, la filmarea clipului, a cunoscut-o pe viitoare lui soție a contat cel mai mult.

“Legat de piesa Mi Ritmo, simt ceva aparte și special pentru că la filmările videoclipului am văzut-o prima dată pe Adriana. Am făcut cunoștință apoi mi-a devenit soție și mama copilului meu. Prima dată când m-a văzut nu m-a suportat deloc pentru că făceam mereu glume și farse, a crezut că sunt arogant.

După clip am început să vorbim pe facebook. Ea m-a căutat că i s-a pus pata pe mine, eu nu știam asta, mi-a povestit după. Mi-a dat un mesaj și de acolo a început totul. Stăteam până dimineața pe telefon și vorbeam, ea se ascundea sub pătură să nu o vadă mama ei.

Înainte să mă prezinte mamei ei i-a zis că eu o să fiu bărbatul ei. Normal că nu a crezut-o, dar așa a fost. Era la facultate când ne-am cunoscut și a început să facă naveta la București în weekend-uri”, ne spune Rareș Varniote, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Ne-am îndrăgostit unul de altul imediat”

Chiar dacă a fost mai reținut la început, Rareș Varinote recunoaște că și-a dat seama de faptul că Adriana este jumătatea lui. Ne spune și care este cea mai mare calitate a soției, având în vedere programul lui infernal.

“Ne-am îndrăgostit unul de altul imediat, deși la mine era mai greu cumva, eram mai reținut. Am simțit, totuși, ceva la ea și nu m-am oprit. Bine am făcut, că avem o familie minunată de când mi-a dăruit cel mai frumos cadou de ziua mea, pe minunatul nostru băiețel Luca Rarian.

Avem o familie frumoasă împreună cu Mika, soacra mea, așa cum îi spune Luca. Le spun mereu prietenilor mei că le doresc să aibă o soacră ca a mea.

Cea mai mare calitate a Adrianei este răbdarea față de mine, înțelegerea, este foarte iubitoare. O apreciez mult că mă înțelege, pentru că nu este chiar așa ușor. Eu sunt plecat mereu cu studioul, cu evenimentele, apar unele de azi pe mâine că așa se întâmplă la noi.

Știu că nu i-a fost ușor, dar se pare că a rezistat și rezistă în continuare și o iubesc mult de tot. Îi mulțumesc pentru că mi-a fost și îmi este alături mereu”, declară Rareș Varinote, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rareș Varinote a cerut-o pe Adriana de soție într-un mod inedit

Cunoscutul cântăreț și compozitor și-a cerut iubita de soție într-un mod inedit. Aflat la Moscova, la Campionatul Mondial al Artiștilor, Rareș a pus la cale o regie deosebită.

“La un moment dat mi-am dat seama că ea este jumătatea mea și viitoarea soție, așa că am pregătit momentul să o cer de soție la Moscova, la Campionatul Mondial al Artiștilor. A fost ceva foarte frumos și Adriana nu s-a așteptat la nimic. Am scris pe tricouri câte o litera din Vrei să fii soția mea, le-am dat colegilor și am plecat în Piața Roșie să ne plimbam.

Normal că nebunii mei îmi făceau pe drum numai glume, își deschideau bluzele și arătau tricoul cu litere. Am mințit-o că facem o filmare pentru acasă.

I-am aranjat pe toți cu spatele la ea, am verificat literele să fie în ordine, m-am pus în genunchi și ei s-au întors. Adriana, de emoție când a văzut și și-a dat seama, nici nu mă mai vedea. A zis DA și s-a lăsat cu plâns cu bucurie”, își amintește cunoscutul cântăreț.

“Nu mă mai afectează nimic”

Invidiile și orgoliile nu au fost destul de mari ca să-l determine pe Rareș Varniote să renunțe la muzică. A învățat să trăiască fără să-i mai pese de nimic în afară de familie și prieteni.

“De renunțat nu cred că a fost vorba vreodată. Poate am mai avut așa, un gând, că nu a mers ceva exact cum mi-am propus, că nu a depins de mine, dar să renunț nu. Prin muzică trăiesc și o iubesc din tot sufletul, cu ea am trecut prin toate și mi-a adus bucurii enorme. Este ceva minunat care mă mulțumește și pe mine enorm.

Am ajuns la un nivel acum că nu mă mai afectează invidiile oamenilor sau orgoliile care nu își au rostul niciodată, din punctul meu de vedere. Nu mă mai afectează nimic. Evident, să nu fie legat de familia mea sau să fie ceva grav și sper să nu fie cazul vreodată. Nu mă consum din lucruri mărunte și care par niște prostii pentru mine”, ne povestește Rareș Varniote.

Amintiri din liceu: “Dacă veneam toți la ore nu încăpeam în bănci”

Încă din liceu Rareș a fost pasionat de fotbal. A încercat și niște volei, dar, într-un final, tot la muzică s-a oprit. Sfătuiește pe toată lumea să facă un sport pentru o sănătate bună.

“În perioada liceului eram un mix, timid și puțin rebel. Am fost la Liceul cu Program Sportiv din Român, secția fotbal. Mi-a plăcut mult acest sport chiar dacă am continuat cu muzica. Am iubit și iubesc sportul, este foarte important în viața noastră. În liceu eram 45 de băieți în clasă și, dacă veneam toți la ore, nu încăpeam în bănci (râde, n.red.).

Era clar că a fost nebunie într-o clasă de băieți care doreau, fiecare, să se impună. Eu venisem direct în clasa a 9-a, dar a fost și acolo o perioada frumoasă din viața mea. Am rămas prieten cu mulți dintre ei, mai ales cu colegul meu de bancă, Andrei Nițu”, spune Rareș Varniote, în exclusivitate pentru FANATIK.

Rareș Varniote a învățat de la tatăl lui să-și facă fițuici

Cunoscutul cântăreț recunoaște că, la școală, tatăl său l-a învățat cum să-și facă fițuicile. Avea o strategie atât de bună de a copia la examene, încât nu a fost prins niciodată.

“Nu am copiat niciodată la vreun examen! M-am inspirat (râde, n.red.). Normal că am copiat, nu știu dacă este cineva din generația mea care nu a făcut asta măcar o dată. Am fost printre singurii pe care nu i-a prins doamna profesoară de română.

De la tată învățasem să scriu foarte mic, mi-a arătat el o tehnică. Îmi făceam fițuici acordeon foarte mici și, dacă le strângeam, le puneam între degetele de la mână și nu se vedeau. Până și profa îmi zicea ”mă, tu copiez,i dar nu îmi dau seama cum” “, își amintește cunoscutul cântăreț.

“Primii mei bani i-am câștigat la ipsoserie”

Rareș Varniote își aduce aminte de prima dragoste care s-a întâmplat după liceu, înainte să plece la București. De asemenea ne spune și ce a făcut ca să câștige primii bani.

“Prima dată m-am îndrăgostit așa, mai nebun, după liceu. Atunci a fost o prima iubire mai mare să zic așa. A fost frumos, am suferit mult, asta clar, dar am avut de învățat pe mai departe și m-a ajutat. După această experiență am plecat la București.

Iar primii mei bani i-am câștigat la ipsoserie. Tata avea un atelier și am învățat de la el acolo asta prima dată. Apoi am început să renovăm apartamente și de acolo se câștiga mai bine. Cu primii bani cred că mi-am luat ceva haine sau încălțăminte, sau am plecat cu prietenii în oraș”, spune Rareș Varniote, în exclusivitate pentru FANATIK.

“Dacă greșeam, tata nu mă certa niciodată”

Rareș Varniote nu este singurul artist din famile. Tatăl sau a cochetat cu muzica și este un pictor foarte bun. Chiar dacă și Rareș a încercat să picteze, cu muzica i-a ieșit mult mai bine.

“Tatăl meu este un mare artist, are o voce foarte bună și el, e clar că de la el am moștenit talentul. Doar că el nu are ritm, ciudat dar așa a fost. Mi-a povestit că a cochetat și cu Cenaclul Flacăra, făcea și imitații, iar cei din trupă trebuiau să se țină după ritmul lui. Probabil de asta a continuat el cu pictura după ce s-a lăsat de muzică.

Când eram mic mi-a arătat ambele variante, muzică și artă, apoi m-a lăsat pe mine să aleg ce vreau să fac mai departe în viață. Mă lua cu el peste tot unde avea o lucrare și mă punea să fac câte ceva. Normal că mai greșeam dar nu m-a certat niciodată.

Are el o vorba că “nu există greșeală în artă”. Odată m-a pus să pictez o reclamă pentru cineva. M-am chinuit cât am putut atunci să fac cât pot de bine și a doua zi mi-a dat bani, chiar dacă a refăcut el tot.

Cred că a câștigat muzica la mine și pentru că mă lua mereu cu el unde mergea. Prezenta evenimente, spectacole prin țară și am văzut partea asta care m-a fascinat mai mult. Am văzut că mă potrivesc mai mult pe partea de muzică și am fost susținut de părinți mereu. Cu ocazia asta țin să le mulțumesc din toată inima!”, mărturisește Rareș Varniote.

“Am devastat atelierul, și-a pus mâinile în cap”

Când era mic, cunoscutul cântăreț ne spune că-i plăcea enorm să stea cu tatăl lui. Toți copiii din cartier veneau la ei acasă pentru că era, în permanență, distracție. Rareș Varniote își amintește cea mai mare trăznaie făcută în copilărie.

“Când eram mic îmi plăcea să fac orice cu tatăl meu. Nu l-am văzut niciodată cum își vedeau prietenii mei tații. El cobora la nivelul nostru, al meu și am fratelui meu, era mereu distracție în casă. Toți copii de pe stradă veneau la noi, am avut o copilărie foarte frumoasă. A știut să ne dea libertate, dar știam și îl simțeam că e peste tot și ne protejează.

Când vine vorba de trăznăi, ar trebui să scriu o carte și să aibă mai multe părți (râde, n.red.). Odată am mers cu doi prieteni la atelier și am vrut să îi fac o surpriză, să muncim noi fără să știe că facem forme din ipsos.

Îți dai seama că am devastat tot atelierul pentru că am făcut compoziția foarte moale și era pe jos plin de ipsos. Când ne-a prins și-a pus mâinile în cap”, ne spune Rareș Varniote, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cel mai greu moment alături de tatăl sau

Rareș Varniote nu a trăit numai momente plăcute alături de părintele sau. Au traversat împreună și perioade grele, cum a fost cea când tatăl sau a făcut un AVC și nu a vrut să le spună, ca să nu îi sperie.

“Cel mai greu moment cu tata a fost când a făcut un AVC. S-a întâmplat la Roman și nu a vrut să-mi spună. Atunci a fost un moment greu, mă bucur că a venit la București și am ajuns la Spitalul Militar printr-un prieten bun. Acolo l-au pus pe picioare și și-a revenit complet, le mulțumesc și suflet pentru asta medicilor”, își amintește cunoscutul cântăreț.

“Merg la piață cu trotineta, nu am carnet”

Toată lumea știe cum este cântărețul, compozitorul Rareș Varniote, dar puțini știu cum este el ca soț. Aflăm care sunt atribuțiile lui casnice și cum reușește să se achite de ele.

“Dau cu aspiratorul, piața o fac mai în fiecare zi. Îmi place să merg la cumpărături, mă relaxează partea asta, deși merg cu trotinetă. A cărat trotineta cât nu a cărat mașina, că nu am carnet. De 8 ani tot spun că mă apuc de școala de șoferi.

Îmi place să fac curat, nu chiar zi de zi. De când a venit băiețelul, plus cei doi căței pe care îi avem, mă implic și eu mai mult, deși soția mea și mama2 ( așa îi spun soacrei mele) se ocupă de tot. Îi mulțumesc soacrei mele pentru tot ce face pentru noi”, spune Rareș Varniote.

“Cred că am o manie”

Ca orice om, și cunoscutul cântăreț are niște pasiuni ascunse. Una din ele este voleiul, un sport de care îi este foarte dor. De asemenea Rareș vrea să-și învețe fiul să picteze.

“Cred că se știe cam tot despre mine. Poate nu știau mulți că am jucat volei și îmi este dor. În rest sunt cântăreț, compozitor, producător, colecționez aparatură la studio. Glumesc, cred că am o manie, mereu să iau ceva nou.

De pictat nu am mai pictat de mult dar îmi place și mă relaxează. Băiețelul meu a primit de ziua lui un șevalet și un set de pictură de la bunicul lui, așa că am să fac și eu la fel cum a făcut tatăl meu cu mine”, spune cunoscutul cântăreț.

“Nu m-am gândit niciodată să ajung celebru”

A cunoscut celebritatea alături de Dl Problemă, înființând formația Free Deejays și a intrat în Billboard Top 100 latino. Rareș Varniote însă nu s-a simțit niciodată un V.I.P. Mărturisește, însă, că și-ar fi dorit să aibă mai mult tupeu.

“Nu a existat un moment să mi se urce celebritatea la cap și nici nu cred că se va întâmpla vreodată. Dacă vreodată s-ar întâmpla sper că prietenii să mă tragă de urechi să-mi revin (râde, n.red.).

Nu sunt genul asta, îmi place ce fac, iubesc ce fac, nu m-am gândit niciodată să ajung celebru. Fac ce îmi place, iar dacă lumea apreciază asta mă bucură și pe mine foarte mult, le mulțumesc.

Dacă ar fi să o iau de la început nu știu dacă ar fi o greșeală pe care nu aș mai repeta-o. Poate aș fi mai îndrăzneț, la începuturile mele. Am fost foarte timid și am scăpat greu de asta. Aș fi vrut să am mai mult tupeu și să nu am așa mare încredere în oameni.

E o lume parcă din ce în ce mai rea și invidioasă, nu e normal. Să nu mai judecăm oamenii și să vorbim urât despre ei până nu îi cunoaștem. Să fim puțin mai buni și nu doar de sărbători”, spune Rareș Varniote.