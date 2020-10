Unde a fost surprins Cristi Borcea alături de familie. Fostul acționar se teme de coronavirus

Cristi Borcea încearcă să fie un tată bun pentru copiii săi și face tot ce-i stă în puteri pentru a-i mulțumi. De data aceasta, fostul acționar a fost surprins în imagini inedite alături de familie.

Se pare că pandemia de COVID-19 a avut un impact pozitiv asupra vieții lui Cristi Borcea, astfel că afaceristul în vârstă de 50 de ani a reușit să petreacă mai mult timp cu familia, relatează libertatea.ro.

Fostul acționar și-a petrecut weekend-ul la munte alături de soție și de fiul lui cel mic. Vremea a ținut cu ei și au avut parte de soare și temperaturi destul de ridicate pentru finalul lunii octombrie.

Unde a fost surprins Cristi Borcea alături de familie

Pandemia de coronavirus a fost un prilej pentru Cristi Borcea să petreacă mai mult timp alături de familie și să-i lase pe managerii lui să se ocupe de afaceri.

Fostul acționar al echipei Dinamo a decis să meargă la munte împreună cu Valentina Pelinel, soția lui, și cu fiul cel mic. Cei trei nu au uitat de măsurile de protecție, așa că au purtat măștile de fiecare dată când au ieșit în public.

Cristi Borcea și Valentina au vizitat Dino Park Râșnov împreună cu fiul lor, Milan, iar vremea a fost perfectă. Parcul Dino este preferatul băiețelului, așa că nu puteau merge la munte fără să facă o oprire și aici. “Este un fan al dinozaurilor, are o întreagă armată acasă”, a spus Borcea pentru sursa citată.

Din cauza numărului mare de infectării cu SARS-CoV-2, Milan a fost nevoit să renunțe la grădiniță pentru o perioadă, așa că Valentina se ocupă acasă de educația lui.

Blondina este 100% dedicată copiilor ei și nu mai apare atât de mult în public, mai ales că trebuie să aibă grijă și de gemene, Indira și Rania, în vârstă de un an și 7 luni.

“Este atât de important să cultivăm pasiunile celor mici. Milan este fascinat de trenuri și pescuit și mă bucur să-l văd descoperind de fiecare dată ceva nou. De aceea l-am dus și la Muzeul Căilor Ferate Române, am mers și la pescuit când am avut vreme, am făcut diverse activități educative”, a explicat Valentina.

Părinții l-au dus pe Milan și cu telecabina pentru că îi place să fie la înălțime. Cel mic a fost foarte fascinat de peisajele pe care le-a văzut, după cum a spus și tatăl lui: “Este impresionat de peisaje, e curios, e bucuros, ‘uite, mami, tati, ce case mici, ce furnicuțe’, așa zice el la hoteluri sau la oamenii care se văd de sus”.

Cristi Borcea se teme de coronavirus

Omul de afaceri a avut probleme serioase de sănătate în ultimii ani, iar cea mai gravă a fost intervenția pe cord. De aceea, Cristi Borcea încearcă să se protejeze cât mai mult pentru a nu se infecta cu noul coronavirus. Deși masca nu este plăcută, o poartă de fiecare dată când iese din casă.

“Chiar purtăm masca, deși nu pot spune că este confortabilă. Dar nu risc nimic, nu mă joc cu sănătatea mea și a celor dragi. Mască, dezinfectant, ne spălăm și de 30 de ori pe zi dacă trebuie”, a explicat acesta.

Cristi Borcea a renunțat la vacanțele peste hotare în acest an și a fost doar la hotelul pe care îl deține la Olimp. Nu are de gând să părăsească plaiurile mioritice în perioada următoare de teamă că s-ar putea îmbolnăvi de COVID-19.