Cum arată fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Melissa seamănă foarte bine cu tatăl ei

Cristi Borcea are o iubire fără margini pentru copiii lui, însă nici nu s-ar putea altfel. Omul de afaceri are nouă copii cu femei diferite, așa că nu se poate plictisi vreodată.

Melissa este cea mai mare dintre fete și are 17 ani, potrivit libertateapentrufemei.ro. Fata mai are doi frați, Angelo și Patrick, iar mama celor trei este Mihaela Borcea.

Melissa seamănă foarte bine cu tatăl ei și i-a uimit pe urmăritori cu postările ei pe conturile de socializare.

Cum arată fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Cristi Borcea se poate declara un tată fericit, mai ales că are nouă copii și nu va mai avea timp de plictiseală în viața aceasta. Fostul acționar al clubului Dinamo București se laudă cu o fiică de milioane, care îi seamănă destul de mult.

Este vorba de Melissa, cea mai mare dintre fete, care este de o frumusețe răpitoare la doar 17 ani. Tânăra a postat mai demult o imagine care îi pune în evidență ochii de un albastru ca oceanul.

Nu se știe dacă tânăra are un iubit, însă Cristi Borcea are motive să-și protejeze foarte bine fata. Melissa mai are doi frați, Angelo, care este geamănul ei, și Patrick, cel mai mare dintre toți copiii lui Borcea.

Părinții celor trei sunt Cristi și Mihaela Borcea. Melissa a moștenit multe dintre trăsăturile tatălui, iar acest lucru se poate observa și în alte poze.

În afară de cei trei copii pe care îi are cu Mihaela, Cristi Borcea mai are încă șase. Doi dintre ei, George și Glori, cu Alina Vidican, Carolyn, cu Simona Voiculescu, pe Milan și gemenele Indira și Rania, cu Valentina Pelinel.

După cum se poate observa, afaceristul iubește copiii și le-a dat aproape tuturor nume exotice. Cu o familie atât de numeroasă, Cristi Borcea va ajunge, cu siguranță, un bunic fericit!

Cristi Borcea și Valentina Pelinel sunt căsătoriți de doi ani, însă relația lor i-a găsit în ipostaza de amanți. Blondina era căsătorită cu Boreanu, iar Borcea cu Alina Vidican.

Cristi Borcea a avut grijă să lase moștenitori în urma lui și nu se știe dacă se va opri la cei nouă copii de care este mândru.