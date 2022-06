Unde ne vaccinăm contra Covid-19 de la 1 iulie? Ultima zi în care mai funcționează centrele de vaccinare

Nu toți medicii de familie au încheiat însă contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate pentru a administra acest tip de vaccinuri, așa că am încercat să aflăm cum se poate vaccina cineva contra Covid-19 începând de vineri, 1 iulie 2022.

Unde ne vaccinăm contra Covid-19 de la 1 iulie?

, care a gestionat campania națională de vaccinare împotriva infecției cu virusul SARS-CoV-2 își încetează activitatea, atribuțiile sale fiind preluate de Ministerul Sănătății.

ADVERTISEMENT

De asemenea, activitatea de vaccinare se mută din centrele de vaccinare, care se închid, către cabinetele medicilor de familie care au acceptat să încheie contracte cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) în acest sens.

Ministerul Sănătății a și publicat pe platforma ROVaccinare .

ADVERTISEMENT

FANATIK a încercat să afle cât de ușor va fi, începând de vineri, pentru cineva care dorește să se vaccineze să facă acest lucru, mai ales că, citind mai multe comentarii pe grupul de Facebook PROVaccinare, sunt persoane care nu știu cum să procedeze sau care susțin că li s-a spus că nu se mai face vaccinare contra Covid.

Nu se fac vaccinări pentru că nu există cereri

Dintre cele cinci contactate, luate aleatoriu de pe lista pusă la dispoziție de Ministerul Sănătății, unul singur vaccinează contra Covid, celelalte neavând cereri, motiv pentru care nu au comandat doze de vaccin.

ADVERTISEMENT

”Aici trebuie să așteptați toamna pentru că dacă nu avem cereri, nu am cerut ser. Încercați la Matei Balș sau la Victor Babeș. […] Noi nu am mai cerut seruri pentru că nu avem cerere deocamdată. La toamnă. Vara nu”, ne-au spus cei de la Ilca Med.

Același răspuns l-am primit și de la Adnan Medical Center: ”Nu mai aducem pentru că nu avem cereri. Stăm să căutăm oamenii, să alergăm oamenii, și nu am mai adus. Nu mai facem momentan”.

ADVERTISEMENT

”Noi nu avem vaccin în acest moment pentru că nu avem cereri. Nu avem cereri și nu am comandat. Știu că au mai rămas la spitale centrele de vaccinare. […] Noi ne pregăteam prin toamnă, probabil, să comandăm pentru că atunci, probabil, că va fi cerere.

ADVERTISEMENT

Nu am avut decât Johnson până acum și nu am vaccinat decât pacienții noștri de pe listă pe care îi cunoșteam. Pentru că noi nu am putut să comandăm Pfizer. Abia acum. În funcție de cerere vom comanda”, ni s-a spus și de la Rosana Medical.

Vă puteți adresa oricărui cabinet, pe bază de programare

În cazul în care , puteți merge să vă vaccinați chir dacă nu sunteți pacienți ai medicului de familie respectiv. Important este să se adune suficiente persoane pentru ca să nu se arunce doza de vaccin. Costul acesteia se impută medicului de familie, în cazul în care se aruncă.

”Nu contează dacă nu sunteți în listă. Putem să vaccinăm și din exterior, dacă medicul dumneavoastră nu vaccinează. Noi ieri (marți n.r.) am desfăcut ultimul flacon și ar trebui să mai ajungă domnul doctor să ia.

Vă notez pe lista și vă sun să facem programarea. Noi vaccinăm cu Johnson sau cu Pfizer. Nu avem Moderna. Vă anunțăm când avem flaconul și stabili împreună când veniți”, am aflat de la Santee Consult.

Pentru a afla dacă, în cazul în care medicul de familie al unei persoane nu administrează vaccinul contra Covid, singura soluție este ca cei care doresc să se vaccineze să ia lista la rând și să vadă pe unde are noroc, FANATIK a stat de vorbă cu dr. Sandra Alexiu, medic de familie, președintele Asociației Medicilor de Familie București-Ilfov (AMFB).

”Asta este soluția sau, dacă sunt mai multe cereri, se face o programare ca să nu aruncăm flaconul. Pentru că dozele aruncate se plătesc. Din această cauză suntem puși în situația în care e nevoie să îi programăm până când găsim un număr de persoane cu care să acoperim dozele.

De asta, mai degrabă, noi am solicitat de la colegi să știm exact cine vaccinează, probabil că cei din zonele mai centrale, ca să încercăm să-i trimitem acolo. Măcar unii dintre noi să poată vaccina, să adune mai des. Și atunci o să se filtreze la un moment dat și o să fie mai clar.

Pentru că contractul nu conține doar vaccinarea contra Covid. Contractul nu e doar pentru asta. Deci ce vedeți acolo, pe site, e o listă de cabinete care fac tot felul de vaccinări și de monitorizări. Nu este contract unic doar pentru vaccinarea Covid”, a explicat medicul.

Dacă nu există factori de risc importanți, mai putem amâna doza 4

Doctorul Sandra Alexiu le-a recomandat celor care doresc să facă cel de-al doilea booster contra Covid-19 – doza 4 – să nu se grăbească și să mai aștepte până la apariția vaccinurilor adaptate variantei Omicron a coronavirusului, în cazul în care nu există factori de risc importanți cum ar fi diabetul, obezitatea sau imunodeficiența gravă.

”Deocamdată vaccinurile care sunt au o eficacitate foarte mică pe tulpinile noi. Și atunci poate ar fi mai bine, dacă nu există factori de risc importanți (diabet, obezitate, imunodeficiență gravă) să mai așteptați un pic.

Noi așteptăm de la Pfizer și de la Moderna să se finalizeze studiile pe rapelul care conține Omicron. Deci urmează să fie vaccin care conține amestec atât din virusul original, cât și din Omicron și atunci rapelul pe Omicron are eficacitate mai mare pentru că acoperă și tulpinile de Omicron.

Vaccinul existent la ora asta pe piață este vaccin din tulpina originală din 2020”, a mai spus, pentru FANATIK, dr. Sandra Alexiu..

Aceeași recomandare și pentru persoanele peste 65 de ani care nu au factori de risc importanți, cu condiția să respecte măsurile de precauție cu care ne-am obișnuit de la începutul pandemiei, mai ales pentru că noile variante ale Omicron sunt mult mai contagioase.

”Eu mi-am sfătuit părinții tot așa, să mai aștepte. Păstrând măsurile de protecție, pentru că masca e cel mai important lucru. Având în vedere că tulpina nouă e mai contagioasă și se împrăștie prin aer, masca rămâne cel mai important factor de protecție. Masca medicală, purtată maxim 4 ore.

Și atunci cea mai bună soluție este, părerea mea, să aștepte dacă nu sunt situații de imunodeficiență gravă pentru că și așa sistemul imun răspunde greu la vârsta asta. Deci apărarea pe care o dezvoltă este foarte redusă”, a mai explicat medicul.

”Se va vaccina foarte puțin”

Președintele AMFB a mai explicat pentru FANATIK că nu toate cabinetele trecute pe lista afișată de MS sunt cabinete care vaccinează contra Covid, ci și cei care administrează alte vaccinuri sau fac monitorizarea pacienților pozitivi.

”Pentru cei care doresc să facă doza 4 neapărat, sunt în zona de imunodeficiențe sau poate nu au făcut deloc vaccin și vor să-l înceapă sau poate că au de făcut doza 3, pentru toți aceștia urmează.

De abia de la 1 iulie, practic, noi vom primi vaccinul după ce îl cerem. Iar cererea va fi în funcție de numărul de persoane care îl solicită și de programări.

Eu, la ora actuală, nu am nici o solicitare de luni de zile. Nimic. Cererea este mult mai mică și nu este valabil doar pentru România. E valabil pentru toată lumea la ora actuală.

Pe lângă faptul că cererea este foarte scăzută, mai suntem și imputați când rămân doze. Vă dați seama că se va vaccina foarte puțin.

Sunt puse acolo pe site toate contractele medicilor care vaccinează. Sunt medici care nu au vaccinat Covid, au vaccinat doar copiii de pe listă sau vaccinează doar de gripă toamna când au doar adulți, dacă au doar adulți pe listă.

Și plus că sunt și contractele de monitorizare, e același contract. E cel prin care monitorizezi pacienții pozitivi. Afli că e pozitiv și zi de zi îl suni până când iese din izolare. Contractul ăsta de monitorizare e la pachet și cu celălalt”, a mai spus dr. Sandra Alexiu.