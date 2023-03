Unde poți vedea filmul care a câștigat 7 premii Oscar anul ăsta. Secretele din Everything Everywhere All at Once

Unde poți vedea filmul care a câștigat 7 premii Oscar anul acesta, printre care și cel mai râvnit trofeu? Mulți români se întreabă asta, iar FANATIK vine cu răspunsul. Producția Everything Everywhere All at Once a rupt gura târgului încă dinainte să câștige pe bandă rulantă la gala care a avut loc pe 12 martie 2023.

Unde poți vedea filmul care a câștigat 7 premii la Oscar anul acesta

FANATIK îți dezvăluie câteva detalii neștiute despre acest film, care inițial trebuia să aibă un nume cu totul diferit. Vă prezentăm câteva curiozități despre pelicula care i-a adus lui Michelle Yeoh primul trofeu Oscar, devenind prima actriță asiatică distinsă cu o recunoaștere atât de mare.

În primul rând, filmul poate fi văzut pe o platformă de streaming în România, care aparține trustului PRO. Mult-premiata producție de la Oscar este cu subtitrare în limba română.

Filmul are două ore și un sfert și este fragmentat în trei părți. Prima parte se numește „Everything” și prezintă incursiunea lui Evelyn, o imigrantă din China în multivers. Cea de-a doua parte, „Everywhere” prezintă multiplele universuri și personajele care se împart în lumi diferite în același timp.

„All at Once” este ultima și cea mai scurtă parte a filmului, unde personajele trăiesc în prezent, depășind toate aventurile din primele două părți.

Ce nu știai despre Everything Everywhere All at Once: Jackie Chan trebuia să fie protagonistul

Iată câteva curiozități despre „Everything Everywhere All at Once”. au pornit de la o idee științifico-filozofică a intelectualului David Kellogg Lewis. În teorie, se presupune că fiecare decizie pe care o ia o persoană conducă la propria existență alternativă în alte universuri, aceasta fiind, practic, punctul de la care s-a pornit creionarea poveștii premiate la Oscar.

O altă informație interesantă, mai puțin cunoscută de lume, este că filmul a fost conceput inițial pentru actorul Jackie Chan. Protagonistul trebuia să fie un profesor care suferă de deficit de atenție și hiperactivitate. La un moment dat, în procesul conceperii scenariului, cei doi Dani au considerat că o femeie ar fi mai potrivită pentru rolul principal. Așa au ajuns la iar alegerea lor s-a dovedit a fi una extrem de inspirată.

Nu doar Jackie Chan ar fi putut face parte din distribuție. Într-un interviu acordat pentru revista Empire, Daniel Radcliffe, celebrul Harry Potter, putea avea un rol în acest SF alambicat. Din cauza unui alt angajament pe care Radcliffe îl avea, a picat cu brio înțelegerea cu Kwan și Scheinert.

Și numele filmului era diferit în faza inițială. Acesta ar fi trebuit să se numească „O femeie care încearcă să își plătească impozitele”, însă dat fiind scenariul, unul mai complex de atât, s-a ajuns la varianta pe care o știm azi cu toții.

Marele secret al producției: cât a costat totul

De departe, cel mai bine păzit secret al filmului îl reprezintă costurile de producție. S-a vehiculat că „Everything Everywhere All at Once” a costat 25 de milioane de dolari. Această sumă s-a dovedit a fi nerealistă, potrivit producătorului Jonathan Wang. Costurile reale au fost în jur de 14 milioane de dolari, cu 11 mai puțin decât se credea.

Costurile au fost mult mai mici față de „Doctor Strange”, tot o poveste cu multiversuri, care a ajuns la 200 de milioane de dolari. Un alt lucru demn de menționat este referitor la efectele vizuale ale producției. Acestea au fost realizate de cinci persoane. Filmările au durat, în total, 40 de zile.

Cei care s-au ocupat de PR-ul peliculei au știut foarte bine cum să îl vândă. O parte din obiectele care apar des în acest film au fost scoase la licitație, banii fiind donați unor cauze umanitare. Jucăria sexuală care aparținea personajului interpretat de Jamie Lee Curtis s-a vândut, de pildă, cu 60.000 de dolari. Degetele în formă de crenvurșt ale lui Michelle Yeoh au fost vândute și ele pe o sumă destul de mare: 55.000 de dolari.