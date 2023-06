Unde vor locui fiicele Gabrielei Cristea și ale lui Tavi Clonda când vor fi mari. Puțini copii au acest noroc

Gabriela Cristea și Tavi Clonda își doresc tot ce este mai bun pentru micuțele lor. Astfel, Victoria și Iris au deja viitorul asigurat. Pe lângă casa evaluată la peste un milion de euro, ele mai au la dispoziție o locuință.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au pregătit un viitor fără griji pentru copiii lor

Victoria și Iris sunt, cu siguranță, niște copii norocoși. Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au dorit mult să devină părinți și odată ce acest lucru s-a întâmplat, iar rugăciunile le-au fost ascultate, fac tot ce le stă în putință pentru cu Victoria și Iris să fie fericite.

Micuțele sunt ghidate să-și urmeze pasiunile chiar de la o vârstă fragedă. Așa se face că, de curând, chiar din dorința lor. Rămâne de văzut dacă vor urma acest curs, dar orice ar fi, au viitorul asigurat.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda s-au gândit la toate și dacă fetițele nu vor mai vrea să locuiască cu ei atunci când cresc, se pot muta în propriul lor apartament, pe care îl au deja cumpărat, opțiune pe care nu toți copiii o au.

Iar locuința nu este una oarecare. „Avem unul în Dorobanți, îl păstrăm pe acela. (…) Este în centrul Capitalei, este OK”,a povestit Tavi Clonda într-un interviu acordat recent pentru publicația

Victoria și Iris sunt tratate ca niște adevărate prințese

Până atunci, Gabriela Cristea și Tavi Clonda își tratează fiicele ca pe niște adevărate prințese. , au camere cu decoruri de poveste.

„Camere de prințese au avut de când s-au născut. Victoria a avut cu steluțe. (…) a, cu o semilună, cu soare, dar și cu un pat de prințesă. Acum, de când este mare, s-a desfăcut patul mic și acum este mare.

La fel și la Iris, dar ea are o pictură frumoasă, cu iriși, dar și un pat de prințese. Acum dorm împreună, dar da, au avut camere de prințese”, a spus Tavi Clonda pentru publicația menționată anterior.

Cât despre vânzarea casei, Gabriela Cristea și soțul său nu sunt deciși. „A fost un gând, nu zicem nu. Dacă se dă un milion, am venit, am dat cu tot ce este în ea. Nu chiar cu tot, glumesc! A fost un gând, ne este greu.

Suntem prinși în destul de multe proiecte și ar fi și acesta un proiect, vânzarea. Ar mai fi de făcut niște lucruri. Într-adevăr, ar fi mai OK pentru că următoarea am face-o puțin mai mică. Dar, momentan, stagnăm, ne bucurăm de piscină. Abia am dat drumul la piscină! Puțin mai mică, dar nu cu mult, să nu exagerăm”, a completat Tavi Clonda.