Sensy, planuri pentru luna de miere! Vedeta e disperată: „Sunt între ciocan și nicovală”

Sensy e pusă pe mari schimbări anul acesta, atât pe plan personal, cât și profesional. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil Celebrities a dezvăluit pentru FANATIK care sunt preocupările ei de acum, ce regrete nu-i dau pace, dar și unde ar vrea să plece în luna de miere cu bărbatul cu care s-a căsătorit anul trecut.

Sensy, dezvăluiri exclusive despre luna de miere

se focusează pe examene, studiind psihologia, iar asta îi cam răpește tot timpul pe care ar vrea să îl petreacă online cu comunitatea ei. ne-a spus că și-ar dori să facă mai mult sport și să își schimbe alimentația, nu pentru că ar vrea kilograme în plus, ci din cu totul alte motive.

ADVERTISEMENT

De asemenea, ne-a explicat ea, luna de miere îi provoacă probleme serioase, vedeta fiind într-o situație delicată cu privire la destinația pe care o va alege, viza urmând să fie destul de greu de obținut.

Influencerița vrea lună de miere în America

Bună, Sensy! Cum a început anul ăsta pentru tine? Cum ai vrea să fie în continuare?

– Anul a început cam greu, pentru că sunt în sesiune, a început în forță, cu multe emoții, cu mult stres. Pe de o parte, e plăcerea că reușești și faci ceva la vârsta asta, că la mine e a doua facultate, dar în același timp facultatea, gândurile și stresul îmi iau plăcerea de a face ce fac eu pe online. Automat, dacă sunt în sesiune, am examene, trebuie să învăț, trebuie să citesc și nu mai am timp să fac ceea ce îmi place mie. Sunt între ciocan și nicovală.

ADVERTISEMENT

Pe plan personal ce noutăți ai? Vreo călătorie, ceva? Nu mergi în luna de miere?

– Sunt un pic și pe pregătiri de nuntă, pentru că anul acesta e evenimentul acela mare, de 300 de persoane. Am vrea să plecăm și în luna de miere. Doar am vrea, acuma nu știu dacă se va și concretiza.

Ne-ar plăcea în America. Dacă e facem ceva un tur, un semi-tur, ceva de genul dacă nu reușim în America, pentru că n-avem viză. Am înțeles că e cam complicat până te cheamă. Nu am o problemă cu interviul de la ambasadă, că amândoi suntem legați de România, deci nu ar fi motive să nu ne dea viza, dar e problemă până ne programează la viză.

ADVERTISEMENT

„Îmi doresc să fiu mai atentă cu alimentația”

Ce alte vise mai ai?

– Ca vise, să știi că mi le-am scris pentru prima oară, la finalul anului trecut, pe foaie. Până acum mi le-am scris pe telefon, dar acum le-am scris pe foaie, le-am băgat într-un pliculeț și le-am ascuns, așa, în dulap. Mi-am luat și o agendă și mi-am propus să scriu în ea, dar am scris doar o zi, spre rușinea mea.

Îmi doresc mult. Îmi doresc să reușesc cu facultatea, îmi doresc să evoluez profesional, îmi doresc o casă mai mare, îmi doresc un copil. Să călătorim mai mult, să fim mai fericiți. Îmi doresc să fiu mai atentă cu alimentația, pentru că am o alimentație haotică.

ADVERTISEMENT

Vreau să fac sport, pentru că de foarte mult timp nu mai fac nimic. Planuri am multe, dar să văd dacă le pot pune în aplicare. Să știi că a fost bine, dar atunci când e bine parcă te culci pe o ureche. Mie asta mi se pare că mi s-a întâmplat sau… încep să cer din ce în ce mai mult de la mine.

ADVERTISEMENT

Arăți oricum foarte bine!

– Nu e vorba de a arăta bine, ci pentru psihicul meu. Nu arăt rău, mereu am fost slabă, dacă la asta te referi, dar să știi că tonusul și calitatea pielii n-are legătură cu kilogramele astea pe care le am ok.

Vedeta nu ar mai repeta experiența Bravo, ai stil: „A fost o lecție foarte mare”

S-a dat startul castingului pentru Bravo, ai stil. Te-ai mai înscrie? Ai avut o prezență destul de versatilă, cel puțin din punct de vedere stilistic…

– În viața mea sunt destul de versatilă, pentru că sunt Gemeni, și așa am și vrut să fie conceptul Bravo, ai stil, asta legat de haine. Eu ca și caracter nu sunt foarte versatilă, dar îți poți da seama de asta când ajungi să mă cunoști foarte bine. Pentru mine Bravo a fost o lecție foarte mare pe care nu aș mai repeta-o. Mi-am dat seama că am o putere de a tolera foarte, foarte mare și chestia asta m-a ajutat în viață. Mă ajută bunul simț, dar nu aș mai repeta experiența în condițiile în care am fost eu.

Ce le sfătuiești pe fetele care vor intra în acest show?

– Pe fete le sfătuiesc să nu se aștepte la nimic, pentru că e un concurs despre care nu știi cum începe, nu știi cum se termină, care este parcursul lui. E o chestie care se schimbă continuu. Acum poți să fii sus, acum poți să fii jos. Nu trebuie să ai niciun fel de așteptare, ci să fii om. În definitiv, oricare ar fi jocurile, atât a participantelor cât și jocurile din culise, după câteva luni, cei de acasă își dau seama de caracterul și de avatarul fiecăruia. Fiecare are un avatar.

Unele vin cu el deja stabilit, dar la un moment dat tot iese omul adevărat din avatar. Hai că pe scenă îl duci acolo, cât filmăm noi 4-5 ore, dar în spate la machiaj tot există o ceartă sau o discuție în care să îți dai seama de adevăratul caracter al avatarului. Fetele să fie cum sunt ele, să nu joace teatru, pentru că oamenii de acasă își vor da seama.