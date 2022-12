Sensy, dezvăluiri intime: ”Mereu m-am văzut mamă de băiat”! Nici nu concepe să aibă mai mult de un copil

Aflată a avanpremiera filmului Avatar, Calea Apei, Sensy ne-a oferit un interviu emoționant despre marea ei dorință de a deveni mamă. Influencerița vorbește de câteva luni de acest vis, însă, abia acum face confesiuni emoționate despre piedicile care i-au stat în cale.

Sensy nu concepe să devină mamă de gemeni

Adesea și-a exprimat doleanța de a fi părinte, și spera, de băiat, însă, cu adevărat nu a fost prioritar în viața ei. Doar că, , iar apariția unui copil a devenit cea mai mare dorință pentru 2023. După cum chiar ea spune, nu își presează soțul, și nici ea nu se stresează, dar speră să dea cât mai repede vestea cea mare.

”Sperăm și noi în curând trei. Nu am o veste în momentul acesta, dar un bebe se află pe lista de dorințe pentru 2023. Nu a fost o discuție oficială într-un anumit punct, dar de ceva timp ne dorim.

Nu mă dau peste cap și nici pe soțul meu nu îl stresez, deși știu că sunt femei cu – `Acum, că sunt la ovulație`. El nu știe și nu simte presiune și nici eu nu mă stresez”, a spus Sensy, în exclusivitate pentru FANATIK.

Sensy nu-și dorește mai mult de un copil

Provenind dintr-o familie cu un singur copil atât ea, cât și soțul ei, . Gândul unei perechi de gemeni aproape că a înspăimântat-o, fie și pentru câteva secunde.

”Unul este de ajuns, nu vreau gemeni. Pusă în fața faptului împlinit probabil că da, o să pot face față, dar eu îmi doresc un singur copil. Eu sunt singură la părinți, el este singur la părinți. Sunt perfecționistă și o să mă focusez prea mult pe el și nu cred că aș putea să mă împart. Asta este ce vorbesc acum, înainte să îl am sau să o am”, a completat vedeta.

Sensy, declarație șocantă: ”Mă văd un pic Hitler”

Conform celor mărturisite chiar de Sensy, micul suflet care va veni pe lume va da fuguța la tati foarte des, asta pentru că se vede o mamă ”despotică” și nu-i va permite micuțului să facă doar ce vrea el.

Conștientă de ce presupune venirea pe lume a unui copil, vedeta este dispusă să-și asume orice schimbare care va interveni pentru că simte că este momentul să treacă la un alt pas important în relația de cuplu.

”Mă văd un pic Hitler. Săracul, cred că va merge des la tati că va fi mai bun cu el. Așa spun acum, dar atunci, cine știe cum mă înmoaie. Știu sigur că va schimba totul în viața noastră, dar sunt pregătită.

Nu mai am 20 de ani ca să mă mai sperie gândul acesta. Se va da totul cu susul în jos și nu voi mai fi eu prioritară și nici el. Timp nu o să mai fie, dar suntem pregătiți să ne asumăm și pasul acesta, poate cel mai important din viața noastră”, a mai detaliat Sensy.

Lista de dorințe a celebrei influencerițe

Sensy crede în mâna lui Dumnezeu și în ceea ce este scris să se întâmple, dar cu toate acestea, an de an își face o listă cu ceea ce își dorește să materializeze și prin puterea gândului. Pentru FANATIK vedeta dezvăluie că și-a făcut lista de dorințe pentru 2023. ”Anul trecut am început să îmi fac o listă de dorințe pe anul ce vine. Chiar zilele trecute le-am revăzut și mi-am dat seama că s-au îndeplinit doar două din 15.

Pe cele care nu s-au materializat le-am lăsat acolo pe listă și am mai adăugat câteva. Să sperăm că se vor îndeplini mai multe. Pe lista aveam și înscrierea la facultatea de psihologie, pe care nu îmi amintesc să o fi trecut. Ei bine, fix asta s-a îndeplinit!”, ne-a dezvăluit ea.

2023: un bebe, o casă mai mare și vacanțe

Dacă în 2022 nu i s-au îndeplinit prea multe dintre cele trecute în listă, anul ce vine, 2023, speră să-i aducă un bebe. Restul, o casă mai mare, vacanțe, job-uri nu mai au aceeași importanță ca în trecut.

”Pentru 2023 am pe listă, bineînțeles, un bebe. Ceva lucruri materiale, o casă mai mare, deși este puțin posibil să se întâmple, dar cine știe. Vacanțe mai multe, job-uri mai multe. Și să intru în anul doi de facultate fără restanțe (n.r. râde), dar astea nu sunt așa importante”, a mai zis frumoasa Sensy.