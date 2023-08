Universitatea Craiova a vrut să “i-l fure” pe Duarte lui Adrian Mititelu! Cine a blocat mutarea. Exclusiv

Sezonul trecut, , un fundaș portughez care s-a adaptat cu succes campionatului românesc. Duarte a fost titular incontestabil pentru echipa lui Mititelu în sezonul trecut, iar povestea venirii sale în România a stârnit dezbateri între conducătorii de club.

Duarte, la un pas să semneze cu Universitatea Craiova

“Mi-a spus că el are mare încredere în copil. E prietenul meu și am mare încredere în el. Bine, dacă tu ai mare încredere în el, nu mă bag eu. Dar după aia a fost dezamăgit. El nu spune, nu vorbesc eu de dezamăgirile lui Rotaru, nu vorbesc în numele lui. Eu spun o părere, ce am simțit dintr-o chestie din asta.

La noi nu a venit Duarte, pe care l-a luat Mititelu. El nu a venit pentru că a fost blocat. A fost blocat pentru a îl lua pe pe fundașul central de picior stâng, pe Silva. Păi noi îl comparăm pe Silva cu Duarte? Sau pe Duarte cu Silva? Unul de 30 și ceva de ani, celălalt copil tânăr și puternic și în forță”, a declarat Sorin Cârțu.

În vârstă de 25 de ani, Andre Duarte evoluează în prezent pentru Reggiana, echipa din Serie B. A jucat 41 de partide pentru FCU Craiova sezonul trecut și a fost la un pas să semneze cu rivala Universitatea Craiova. Cârțu a insistat pentru aducerea portughezului, însă conducerea echipei a mers în final pe altă variantă.

. În vârstă de 33 de ani, Silva se poate lăuda cu 4 sezoane petrecute la Sporting Braga. Fundașul de 1.87 înălțime a adunat 30 de partide în linia de apărare a oltenilor și este om de bază în echipa antrenată de Reghecampf.

Rotaru ar fi putut să îi aducă și pe Duarte și pe Silva

“Și am fost blocați de treaba asta. Eu cu Marcel Popescu insistam să vină acesta, și am fost refuzați ca să vină acesta din Brazilia. Noi insistam să vină fundașul lui Mititelu, Duarte, pentru că vorbisem cu Felgueiras. Eu am vrut, eu și Marcel Popescu am vrut să mergem pe mâna lui Felgueiras pentru că este și el fost fotbalist.

Știe foarte bine fotbalul românesc. Are ochi pentru fotbaliști, ne prezenta niște lucruri. Ne-a prezentat niște jucători pe care noi i-am prezentat mai târziu. Noi discutam, discutam mult cu Marcel, dar faptul că, vezi domne, veneau din Portugalia, că îi prezenta Marcel Popescu. Dar ei treceau și prin filtrul meu.

Eram amândoi, ne uitam, dezbăteam păreri. Noi îl vroiam pe Duarte al lui Mititelu, am stat, am așteptat acest lucru și nu îl puteam lua pentru că el era blocat, îl aștepta pe Silva. Puteam să-l luam și pe Duarte și pe Silva, că până la urmă nu ai ajuns să îl iei și pe Zajkov. Nu prea am vorbit, dar acum ai scos totul din mine”, a declarat Sorin Cârțu.

