Universitatea Craiova, cheia victoriei cu Sepsi: “Am jucat mai bine în 10. Eliminarea ne-a unit”

Universitatea Craiova a întâlnit-o pe Sepsi în etapa a 9-a din SuperLiga. Formația antrenată de Reghecampf s-a impus cu 2-1 în fața echipei de la Sfântu Gheorghe. Chiar dacă au rămas în 10 oameni, după cartonașul roșu luat de Badelj, echipa din “Bănie” a reușit să ia cele trei puncte.

Bancu, după victoria celor de la Universitatea Craiova

Căpitanul celor de la Universitatea Craiova a vorbit despre victoria contra celor de la Sepsi. Bancu este de părere că meciul a fost greu pentru formația din “Bănie”, însă, faptul că au rămas cu un om mai puțin nu a reprezentat o dificultate prea mare. Fundașul stânga susține că la golul primit a fost o greșeală colectivă.

“A fost foarte greu. Mai ales după ce am rămas în 10 oameni au pus stăpânire pe joc și au pasat mai mult, dar ocazii prea mari nu și-au creat. Astăzi am fost altă echipă, am avut altă atitudine și altă determinare, ceea ce ne-a făcut să câștigăm această partidă.

Într-adevăr, am observat și noi că după ce am rămas în 10 am jucat mult mai bine Ne-am apărat mult mai bine, poate nu ne-am creat mai multe ocazii, dar pe apărare am fost mult mai compacți și s-a văzut acest lucru. Acea eliminare ne-a unit, am știut că trebuie să facem totul pentru a câștiga știam din meciurile anterioare cu ei că Sepsi este o echipă bună, care pasează bine. Este bine că s-a terminat așa, pentru că ne trebuiau cele trei puncte pentru a rămâne sus în clasament.

La golul lui Ștefănescu a fost o greșeală colectivă. Eu am ieșit la pas, mingea era la noi. Am vrut să îi creez culoar de pas lui Crețu, el a luat altă decizie, Markovic a pierdut mingea acolo și apoi s-a întâmplat acel lucru. Sper ca pauza aceasta cu naționala să fi prins foarte bine echipei, chiar dacă nu am fost alături de colegii mei.

Mie mi-a prins bine pentru că am făcut meciuri bune acolo la națională. Mă bucur că și acolo avem șanse foarte mari de calificare. Aici, după această victorie pot să zic că ne-am revenit cât de cât după acele două înfrângeri. Sperăm să mergem la U Cluj și să câștigăm. Faptul că am stat 9 luni simt acum că pot să joc și din 3 în 3 zile.”, a declarat Bancu.

Reacția elevilor lui Reghecampf după victoria cu Sepsi 2-1

La finalul partidei, unde Universitatea Craiova s-a impus în fața celor de la Sepsi, scor 2-1, . Lyes Houri a vorbit despre obiectivele echipei, dar și despre cele personale, odată cu revenirea la formația lui Rotaru. În schimb, Markovic a discutat despre victoria pe care o dedică fanilor și speră să marcheze și mai multe goluri pentru craioveni.

“Cel mai important lucru pentru noi este să câștigăm un trofeu sezonul acesta. Credem foarte mult în echipa noastră, așa că vom vedea ce va fi mai departe. Universitatea Craiova este un club special. Am mai fost aici pentru un an, atunci când m-am accidentat la genunchi.

Între timp am fost în Ungaria, iar acum m-am întors aici și sunt fericit. Obiectivele mele sunt să joc cât mai mult, să marchez și să ofer pase de gol. Îmi doresc să mă bucur pe teren și să câștig cu această echipă.”, a spus Lyes Houri la finalul meciului.

“Am avut două meciuri slabe. Am avut nevoie de această victorie și sperăm să o ținem tot așa. Trebuia să ne revanșăm și în fața suporterilor. A fost primul gol acasă, sper să marchez cât mai multe goluri și să bucur suporterii. Eu încerc să îmi fac antrenamentele cât de bine pot, iar de acolo mister ia decizia.

Eu zic că am făcut un meci bun toți. Se vede că pauza ne-a prins bine și că ne-am antrenat foarte bine. Și sperăm să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut meciurile trecute. Tot timpul, atunci când avem pauza cu naționala, avem antrenamente mai grele și mai dure. Acest lucru ne ajută și se vede și în timpul meciului. Noi luăm fiecare meci în parte, vedem cum ne clasăm la final și de acolo luăm o decizie.”, a spus Markovic.

Universitatea Craiova, victorie de moral cu Sepsi 2-1

Universitatea Craiova a deschis scorul prin Markovic, chiar în primul minut al partidei. Golul a venit după un contraatac reușit și o pasă excelentă a lui Houri. După ce a oferit un assist, francezul a marcat un super gol după un șut de la 20 de metri. . Pentru Sepsi OSK a marcat Marius Ștefănescu. Fotbalistul formației de la Sfântu Gheorghe a marcat golul care a redus din diferență chiar înaintea finalului primei reprize, în minutul 42.

În a doua repriză, nu s-a mai marcat niciun gol. Jocul a fost destul de echilibrat, cu ocazii de ambele părți. Intensitatea meciului a scăzut din momentul în care Universitatea Craiova a rămas în 10 oameni. După ce Badelj a luat cartonaș roșu, în urma unui fault din postură de ultim apărător.

În runda cu numărul 10 din SuperLiga, Universitatea Craiova va face deplasarea la Cluj, acolo unde se va duela cu cei de la U. Meciul va avea loc sâmbătă, 23 septembrie, de la ora 21:30. O zi mai târziu, duminică, 24 septembrie, de la ora 21:00, Sepsi OSK va primi vizita celor de la FCSB pe teren propriu și va fi un meci dificil pentru elevii lui Ciobotariu.