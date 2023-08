Universitatea Craiova, întăriri pentru meciul cu Farul. Vedetele care au ieșit din infirmerie

Infirmeria „alb-albaștrilor” se golește înaintea confruntării cu Farul, care este programată duminică, de la ora 21:30. FANATIK a aflat în exclusivitate că Laurențiu Reghecampf se va putea baza pe Elvir Koljic și Alex Mitriță pentru deplasarea de la Constanța.

Laurențiu Reghecampf primește vești bune înainte de Farul – Universitatea Craiova! Mitriță și Koljic au ieșit din infirmerie

are un start excepțional în SuperLiga, iar elevii lui Laurențiu Reghecampf își propun să se distanțeze de liderul FCSB. „Alb-albaștrii” vor avea o misiune dificilă la Farul Constanța, însă formația din Bănie speră sa prelungească seria partidelor fără înfrângere și după etapa a șaptea.

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf a primit întâriri de top pentru a câștiga cele trei puncte cu Farul Constanța, iar tehnicianul va avea tot lotul la dispoziție pentru confruntarea cu trupa lui Gică Hagi. FANATIK a aflat în exclusivitate că și Elvir Koljic sunt gata de joc la Universitatea Craiova.

Din informațiile site-ului nostru, Elvir Koljic și Alex Mitriță s-au antrenat normal cu restul lotului din Bănie înaintea partidei Farul – Universitatea Craiova. „Piticul atomic” a ratat confruntarea cu UTA Arad din etapa trecută, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

În schimb, Elvir Koljic revine după accidentarea din pauza derby-ului cu Dinamo București, scor 2-0, și se pregătește de primele minute în tricoul „alb-albastru” din sezonul 2023-2024. „Dragonul” a fost operat în luna trecută și a revenit la timp pentru derby-urile cu Farul și FCSB din SuperLiga.

Ce l-a nemulțumit pe Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova: „Jucăm lent, trebuie să ne mișcăm mai repede”

Chiar și după succesul categoric cu UTA Arad, Laurențiu Reghecampf s-a declarat nemulțumit de anumite aspecte din jocul „alb-albaștrilor”. Tehnicianul își dorește ca ritmul formației din Bănie să crească, iar defensiva să nu le mai permită adversarilor să ajungă atât de ușor în fața porții lui Laurențiu Popescu.

ADVERTISEMENT

„Le-am permis să ajungă foarte ușor la poartă. Trebuie să ne obișnuim să fim mai agresivi la mijlocul terenului și să nu mai lăsăm adversarii să ajungă așa ușor la poartă. Am jucat foarte prost în prima repriză, am dat gol, dar nu am jucat bine deloc. Jucăm lent, trebuie să ne mișcăm mai repede.

Sunt lucruri pe care le știm, încercăm să le facem mai bine. Vreau să ducem echipa la un alt nivel, la care noi să fim periculoși în fiecare pasă. Trebuia să facem ceva, în prima repriză am făcut multe greșeli.L-am trecut pe Screciu în spate, l-am introdus pe Mateiu să dea agresivitate în mijloc.

A intrat Kurtic, a intrat Cîmpanu, care trebuie și el să ajungă la un nivel bun. Mă bucur foarte mult că a intrat Kurtic, se vede că are experiență, se vede că strânge echipa în jurul lui, este un plus pentru noi, iar faptul că am marcat trei goluri e un lucru pozitiv”, a spus Laurențiu Reghecampf la finalul confruntării cu UTA Arad.

ADVERTISEMENT