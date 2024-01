Universitatea Craiova s-a întors în Bănie! Întâlnire emoționantă pentru Alex Mitriță

Stagiul de pregătire din Antalya a luat sfârșit pentru elevii lui Ivaylo Petev, care revin în Bănie pentru a pregăti intens derby-urile cu Farul și FCSB. „Alb-albaștrii” sunt așteptați cu sufletul la gură de familii, iar Alex Mitriță a avut parte de o primire călduroasă direct pe aeroportul din Bănie.

Universitatea Craiova a aterizat în Bănie! Întâlnire emoționantă cu familia după 12 zile de cantonament

„Alb-albaștrii” se întorc cu bateriile încărcate la maxim din Antalya, dar și cu multă nerăbdare să revină lângă persoanele mult iubite. Elevii lui Ivaylo Petev au aterizat la Craiova în jurul orei 13:00 și au plecat cu autocarul Universității de la aeroport.

Singura noutate din lotul Universității Craiova față de plecarea în Antalya de la începutul anului 2024 este Denil Maldonado. în ultimul meci din Antalya cu FC Slovacko, scor 1-1.

va fi pregătit să joace încă de la partida cu Farul Constanța la Universitatea Craiova. „Piticul atomic” a resimțit o încărcătură mare în ultimele zile de antrenament și nu a vrut să riște o accidentare mai gravă, așa cum FANATIK a anunțat.

Alex Mitriță a avut parte și de o întâmpinare emoționantă pe aeroport, deoarece soția lui și fetița l-au așteptat cu sufletul la gură. Mijlocașul Universității Craiova nu a venit cu mâna goală din Antalya și a avut pregătită și o surpriză pentru fiica lui.

„Alb-albaștrii” mai au șase zile până la prima partidă amicală din 2024 cu Farul Constanța, iar Ivaylo Petev va continua antrenamentele în baza de pregătire din Lunca Jiului. Pentru „juveți” urmează o altă confruntare de foc cu FCSB peste două săptămâni.

Concluziile lui Nicușor Bancu după ultimul amical al iernii: „Am muncit foarte mult cu toții”

Nicușor Bancu s-a descurcat excelent în partida de verificare cu FC Slovacko, scor 1-1, iar căpitanul Universității Craiova a tras și concluziile la sfârșitul cantonamentului de iarnă. Acesta a lămurit și situația lui Alex Mitriță înaintea startului din SuperLiga.

”Mă bucur că toată lumea este sănătoasă, chiar dacă Mitri a avut ceva probleme acum, dar nu este grav. Speram ca și Screciu să-și revină în curând, ne-am pregătit foarte bine, ne-am descurcat mai bine ca în primul meci.

Am jucat astăzi cu o echipă puternică, ne-am ridicat la nivelul lor. Am ratat foarte mult, am primit și gol. Probabil că și asta e o problemă (n.r. că ratăm mult și primim gol). La 1-0 stai cu emoții, orice fază poate să fie gol, nu este bine, încercăm pe viitor să lucrăm mai mult pe faza de atac.

Am încercat să pregătim toate părțile, acasă sigur vom pune la punct acest lucru. Sperăm să marcă mai mult decât am făcut-o. Aștept să înceapă campionatul. Am muncit foarte mult cu toții, am suferit destul. Așteptăm duminică să vină cât mai multă lume la stadion, să batem”, a spus Nicușor Bancu.