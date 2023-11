Universitatea Craiova scoate la vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo! Mesajul lui Ivaylo Petev

Derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo București se joacă duminică, de la ora 16:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”. „Alb-albaștrii” au pus în vânzare biletele pentru confruntarea cu rivali din Capitală, iar Ivaylo Petev are un mesaj pentru suporteri înainte de debut.

Universitatea Craiova a pus la vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo! Ce le-a cerut Ivaylo Petev suporterilor la debut

„Alb-albaștrii” se pregătesc pentru un nou început cu Ivaylo Petev pe banca tehnică a Universității Craiova, care a fost prezentat oficial chiar de Mihai Rotaru. Tehnicianul bulgar debutează în Bănie cu Dinamo București, într-un derby cu o încărcătură mare pentru suporteri.

ADVERTISEMENT

au scos la vânzare biletele pentru derby-ul cu Dinamo, care este programat duminică. Tichetele pot fi cumpărate din cele trei puncte fizice din Bănie, însă și online. Cele mai ieftine se găsesc la Peluza Nord, în schimb ce cele mai scumpe sunt la tribuna VIP.

Derby-ul cu Dinamo reprezintă și debutul lui Ivaylo Petev la Universitatea Craiova. Tehnicianul bulgar își dă întâlnire cu suporterii „alb-albaștrilor” și le trimite un mesaj: „Sunt fericit să fie aici. Mă voi întâlni cu voi duminică, aștept un stadion plin”.

ADVERTISEMENT

„PENTRU UN NOU ÎNCEPUT! ALĂTURI DE ȘTIINȚA LA MECIUL CU DINAMO!

Meciul cu rivalii tradiționali se va disputa duminică, 12 noiembrie, de la ora 16:00, pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Biletele pot fi achiziționate:

– Online

– Magazinul oficial din Electroputere Mall

– Magazinul mobil din Piața „Mihai Viteazul”

– Partenerii Entertix (librăriile Cărturești și hypermarketurile Carrefour)

– În curând, de la casele de bilete situate la Sala Polivalentă

Prețurile biletelor:

Peluza Nord – 15 RON

Tribuna a II-a – 30 RON

Tribuna I – 50 RON

Tribuna VIP – 100 RON

Închide televizorul și simte atmosfera din «Vulcan»!” au scris oltenii pe pagina de Facebook.

ADVERTISEMENT

Ivaylo Petev, la conferința de presă: „Nu trăiesc din trecut, trebuie să ne dezvoltăm”

Ivaylo Petev este gata să lase rezultatele să vorbească pentru acesta, nu rezultatele pe care fostul selecționer le-a avut în trecut. Acesta s-a întâlnit deja cu jucătorii la primul antrenament și țintește cele trei puncte cy Dinamo.

„Este foarte important pentru tot clubul ca fiecare să dea totul și Universitatea să arate așa cum trebuie. E echipa care m-a dorit cel mai mult din întreaga carieră și asta înseamnă respect. Ambițiile mele și ale patronului sunt aceleași.

ADVERTISEMENT

Eu am jucat cu jucători români, am și antrenat jucători români. Am o părere bună despre ei. Urmăresc și campionatul, așa că e firesc să-ți iei informații. Este timp și pentru titlu. În acest moment nu este cel mai important lucru. Cel mai important e să pregătim echipa și să câștigăm fiecare meci.

Oriunde lucrez, lucrez din toată inima. Dacă nu îți faci munca 24 de ore din 24, n-ai succes. Eu nu trăiesc din trecut. Trecutul e statistică. Mâine e o zi nouă, trebuie să ne dezvoltăm. Eu trebuie să fac cunoștință cu echipa. Infrastructura e ok. Trebuie să muncim. Fără muncă nu există succes”, a spus Ivaylo Petev.