Universitatea Craiova și-a prezentat cel de-al doilea transfer din această vară. Detaliile contractului

FANATIK a anunțat în exclusivitate transferurile din Bănie ale lui și , singurele noutăți ale lui Laszlo Balint pentru noul sezon al Superligii.

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Ivan Martic: „ Bine ai revenit acasă”

Ivan Martic revine în Bănie după doi ani de zile! Fundașul a evoluat pentru „lei” între 2017 și 2020, când a plecat liber de contract în Elveția la FC Sion.

Croatul a semnat un contract pe două sezoane: „OFICIAL | Bine ai revenit acasă, Ivan Martic! Universitatea Craiova a semnat un contract valabil pe o perioadă de 2 ani cu Ivan Martic.

Câștigător al Cupei României, cu peste 70 de meciuri în tricoul alb-albastru, Ivan se întoarce acasă pentru a apăra blazonul Științei, așa cum a făcut-o și în cei aproape 3 ani petrecuți în Cetatea Băniei. Mult succes!”, se anunță în comunicatul emis de clubul oltean.

Ivan Martic a apucat să se pregătescă cu echipa în cantonamentul din Austria

Ivan Martic a plecat din România la insistențele soției sale, însă la FC Sion nu a jucat decât 18 meciuri în sezonul trecut, iar în acest an a evoluat doar pentru echipa a doua a elvețienilor.

Jucătorul care are și cetățenie elvețiană a făcut pregătirea cu Universitatea Craiova în cantonamentul din Austria și poate debuta în prima etapă cu Sepsi Sfântu Gheorghe.

Transferul lui Martic nu este deloc întâmplător, ținând cont că președintele Marian Copilu l-a dorit pe croat și în urmă cu doi ani când era la CFR Cluj.

Ivan Martic este evaluat la 150.000 de euro conform Transfermarkt și a jucat pentru Craiova 74 de meciuri, reușit 5 goluri și șapte pase decisive.

Ivan Martic revine la Universitatea Craiova după un sezon dificil: „A fost foarte greu pentru mine”

Ivan Martic s-a destăinuit pe contul său de Facebook și a mărturisit că a avut un an foarte greu: „Sezonul trecut a fost foarte greu pentru mine. Am avut nevoie de multă putere. Dar nu mai contează, am fost capabil să duc multe. Mi-am demonstrat, din nou, că trebuie să fiu mereu pregătit din punct de vedere mental.

Acum mă bucur de vacanță alături de familie și voi munci mai mult începând cu sezonul următor. De la 30 iunie 2022 voi fi un jucător liber de contract. Știu că Dumnezeu mi-a pregătit ceva minunat”.