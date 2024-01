Jovan Markovic, show la conferința prietenului Vladimir Screciu, chiar de ziua lui! Video

să fie prezent la conferința de presă a lui Vladimir Screciu, care a împlinit 24 de ani pe 13 ianuarie. Cei doi au fost savuroși, unul din fața microfonului, celălalt din spatele camerelor.

Jovan Markovic, lăudat de Vladimir Screciu: „A slăbit 4 kilograme în vacanță!”. Moment savuros la conferința de presă a Craiovei

„Spre surprinderea tuturor, Markovic a slăbit vreo trei kilograme! Patru chiar! Înainte și în vacanța de iarnă chiar”, așa și-a început Vladimir Screciu, sărbătoritul zilei, conferința de presă din Antalya.

ADVERTISEMENT

Jovan Markovic a zâmbit și a asistat la toată conferința de presă: (n.r. Îl ai aici lângă tine și pe Jovan Markovic. Ați fost colegi de la Corabia. Tu povesteai că încă te mai strigă „Nani”) „Da, da. I-am zis dacă își mai aduce aminte. A zis că își aduce aminte cu plăcere. Sunt amintirile noastre pe care le-am petrecut acolo și sunt momente de neuitat”.

Screciu a subliniat că Jovan este cel mai bun bun prieten al său de la U Craiova: „E unul dintre cei mai buni prieteni de aici. Am mai mulți prieteni, suntem ca o familie. Cu Markovic mă știu de la 11 ani”.

ADVERTISEMENT

S-a revenit asupra , atât de amplu dezbătut în trecut: (n.r. Ai spus că a slăbit. Aștepți și un cadou de la el? ) „Da. Arată bine, nu? Este într-un proces de slăbire, se menține foarte bine, mă bucur pentru el și cred că va continua așa. Știe el mai bine ce are de făcut”.

Vladimir Screciu, sărbătoritul zilei în cantonamentul Universității Craiova de la Belek: „Nu știu dacă vine tortul”

De opt ani jucătorul echipe naționale a României își sărbătorește ziua de naștere în camera de hotel: „Este o vârstă frumoasă. Mă bucur că am împlinit-o. Este o obișnuiță pentru mine să o sărbătoresc de atâta timp în cantonament. De la 16 ani am tot fost cu echipa mare în cantonament și nu e ceva nou pentru mine. Este o obișnuință”.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul „leilor” a pus la cale însă o petrecere pe 15 ianuarie când se va întoarce acasă: „O să sărbătoresc când ajung în Craiova. Deja am vorbit cu toată familia, cu tortul pregătit. Nu știu dacă vine tortul, să vedem dacă mi-au pregătit ceva colegii și cei din staff.

Nu cred că se pune problema în acest cantonament să consumăm ceva bere sau un pahar de șampanie. Doar să ciocnim și poate o felie de tort cine vrea. În primul rând îmi doresc să fiu sănătos și cred că toate vor veni de la sine”.

ADVERTISEMENT

Vladimir Screciu e cu gândul la naționala României: „Toți românii se așteaptă să facem o figură frumoasă acolo”

Vladimir Screciu se gândește deja la turneul final din această vară: „Așteptările sunt destul de mari din partea tuturor. Mai ales pentru că urmează un Campionat European și toți românii se așteaptă să facem o figură destul de frumoasă acolo”.

Screciu speră să câștige un trofeu și cu Universitatea Craiova: „La echipa de club îmi doresc foarte, foarte mult să câștigăm cel puțin o cupă și în primul rând să fiu sănătos. Un an greu, dar plăcut, frumos”.

Faptul că poate evolua și la închidere și în centrul apărării îl va ajuta și mai mult pe Screciu să prindă lotul pentru Euro: „Este un plus pentru mine. Am vorbit și cu Edi Iordănescu și a zis că e foarte bine că joc pe două poziții. Este un plus pentru mine, mă avantajează și mă bucur că pot să o fac”.

Jucătorul susține că poate evolua la fel de bine pe ambele poziții: „În cantonament nu am apucat să fac totul 100% cu echipa, dar rămâne de văzut acum ce o să decidă Mister. Eu mă simt bine pe ambele poziții, nu neapărat la mijloc. Când a fost fost vorba să joc fundaș am făcut-o la fel de bine. Rămâne de văzut unde o să joc și sper să o fac mai bine”.

Cum se simte după accidentare: „Vreau să îmi revin și după să nu mai am probleme”

Vladimir Screciu speră să fie convocați cât mai mulți „tricolori” proveniți din Bănie: „Sper să fim cât mai mulți. Îl iau în considerare și pe Cicâldău, chiar dacă el a fost atâta timp plecat. Ar fi frumos să fim cât mai mulți. Cine o să fie în formă foarte bună… Nimeni nu e convocat 100%. Depinde de forma ta, de cum te simți, dar eu sper să continui pe același drum”.

Închizătorul a suferit o accidentare și nu este încă 100% din punct de vedere fizic: „Din ce în ce mai bine. Am vorbit și cu staff-ul medical. O luăm ușor pentru că nu este o grabă. Vreau să îmi revin și după să nu mai am probleme cu această accidentare. Și totul o să fie ușor”.

24 de ani a împlinit Vladimir Screciu

13 ani e durata prieteniei dintre Jovan Markovic și Vladimir Screciu

4 kilograme a slăbit Jovan Markovic la începutul lui 2024