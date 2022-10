Universitatea din România care atrage studenții străini ca un magnet. Sute de tineri plătesc mii de euro pentru a studia aici

Mai exact Universitatea Maritimă din Constanța, unde peste 400 de studenți veniți din Asia și Africa plătesc mii de euro pe an pentru a ajunge ofițeri. Mai mult, tinerii își obțin și cetățenia română, după care pleacă la muncă pe mare, în diverse țări, cu ajutorul unor firme intermediare.

Sute de studenți străini se înscriu la Universitatea din Constanța

Conform , al Universității Maritime din Constanța îl primește e aproximativ 2.500 de euro pe lună. Asta, în condițiile în care pe piața internațională există o cerere foarte mare pentru acești oameni.

ADVERTISEMENT

Majoritatea studenților străini care vin aici sunt din Irak, Bangladesh, India, Nigeria și Egipt. Au avantajul de a fi angajați inclusiv de firme românești, fiind considerați produsul sistemului românesc de educație.

Adel Aladnan, student venit din Irak, este încântat de aventura aleasă. ”Să studiezi într-o țară din Uniunea Europeană este mai bine, în ciuda faptului că în Irak este gratuit. Aici trebuie să plătesc, dar este mai bine ”, transmite tânărul, conform sursei citate.

ADVERTISEMENT

De aceeași părere e și Gaginder Lutra, student venit din India. ”Vreau să devin un ofițer de punte și sper să fiu comandant într-o zi. Cred că o să stau aici, vreau să văd ce poate să îmi ofere România. Prețurile sunt rezonabile și calitatea vieții este mai bună”, a transmis indianul.

”Toate diplomele sunt recunoscute internațional și am zis, de ce nu? Am venit aici și, din fericire, totul este bine. Cariera asta se construiește etapă cu etapă, am putut chiar să merg și la bordul navelor și să câștig experiență”, a explicat, încântat, și Adeinca Awanats, studentă din Nigeria.

ADVERTISEMENT

Statul român are doar de câștigat de pe urma acestei afaceri, pentru că 80% dintre ofițerii români, precum și 50% dintre cei străini, se întorc din voiaje acasă unde își lasă banii.

În plus, din această colaborare, câștigă și statul român. 80% dintre ofițerii români se întorc între voiaje acasă și lasă banii aici, la fel și cel puțin 50% dintre străini.

ADVERTISEMENT

”Cel puțin 60-70% din banii pe care i-au câștigat ei îi cheltuie aici. Noi nu exportăm nici învățământ, nu exportăm nici studenți”, a explicat Cornel Panait, șeful senatului Universității Maritime Constanța.

ADVERTISEMENT

”Într-o proporție de 40-50%, ei se regăsesc ulterior în societatea românească, mulți dintre ei chiar acceptă să continue studiile pe zona de masterat, chiar și doctorat”, spune și Radu Hanzu, prorector al Universității Maritime Constanța.

Salariile pentru cei care termină această Universitate variază între 1.300 și 3.000 de euro pe lună. În România există 35.000 de angajați în sectorul maritim și 30.000 în sectorul fluvial. Din păcate țara noastră nu are nicio navă comercială sub pavilion românesc. Universitatea din Constanța produce, în medie, 4.400 de ofițeri de marină pe an.