Unul dintre ”cele mai răsunătoare eșecuri din istoria televiziunii românești”. Dan Negru, dezvăluiri neașteptate despre Vocea României și X Factor

Dan Negru și-a surprins din nou fanii printr-o postare pe conturile sale de socializare. Prezentatorul de la Kanal D a făcut o comparație neașteptată între Vocea României, X Factor, dar și Next Star, aceasta din urmă fiind o emisiune pe care a moderat-o el, pe când lucra la Antena 1.

Ce crede Dan Negru despre Vocea României și X Factor

, său la rivalitatea dintre producțiile Vocea României și X Factor, după ce s-a aflat, vineri, noul câștigător de la Vocea României, Alexandra Căpitănescu, fostă participantă, de altfel, la Next Star.

Concret, Dan Negru consideră că X Factor ” a fost unul din cele mai răsunătoare eșecuri din istoria TV de la noi”, în încercarea Antenei 1 de a întrece Vocea României, de pe Protv. Jurnalistul a ironizat și faptul că fostul său loc de muncă a adus oameni din Protv pentru a face din X Factor un produs de succes, dar în zadar.

Dan Negru consideră că Antena 1 a fost vândută ieftin de oameni din Protv. De asemenea, a lăsat de înțeles că foștii săi colegi au greșit prin a investi mai mult în emisiunea X Factor, decât în emisiunea Next Star, care era un format românesc.

”O altă fetiță de la Next Star a luat Vocea de la Pro” mi-au spus azi dimineață foștii mei colegi de la Next Star. Alexandra, fetița de la Next Star și câștigătoarea de Voce mi-a amintit de una din cele mai mari bătălii de ambiții din istoria TV din România: Vocea vs X Factor. Acu’ că s-a prescris, e frumos de povestit. E o lecție despre ambiția de a te compara!

X Factor era un format internațional, costa mai mult decât Next Star care era format românesc. Țin minte breaking news acelor ani cănd Antena a cumpărat oamenii de la Pro cu ambiția că ei vor învinge Pro. Dar pentru că oamenii pe care-i cumperi scump te vor vinde ieftin, X Factor a fost unul din cele mai răsunătoare eșecuri din istoria TV de la noi. În televiziune e ca-n viață, adevărata fericire costă puțin. Când costă mult, nu-i de soi bun”, a scris Dan Negru

Dan Negru: ”Bătălia dintre XFactor, Next Star și Vocea a închis-o Suleyman Magnificul”

Totodată, Dan Negru a adus aminte și de cum faimosul serial turcesc, Suleyman Magnificul, de pe Kanal D, a întrecut orice audiență, detronând inclusiv Vocea României și X Factor. și a mai dat din casă, mărturisind și cum un fost șef de-ai săi i-a dat o lecție de viață.

”E adevărat, bătălia din anii ăia dintre XFactor, Next Star și Vocea a închis-o altul care ne-a bătut pe toți: Suleyman Magnificul. Mă bucur pentru Alexandra, puștoaica de la Next Star care s-a făcut mare!

Și-mi place să cred ca bossul meu de atunci și-a găsit liniștea și a renunțat la comparații. I-am spus într-o zi vorba lui Ayrton Senna: ”a fi pe locul doi însemnă a fi primul care pierde”. Dar am învățat o lecție atunci : renunță la comparaţii, abia atunci o sa te bucuri de viață!”, a mai continuat Dan Negru.