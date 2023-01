Unul dintre jucătorii daţi afară de la Dinamo iese la atac: “Burcă e un mincinos!”. Noi detalii despre răscoala de la club

La Dinamo apele sunt tulburi în începutul perioadei de pregătire pentru sezonul din liga secundă. “Câinii” au refuzat să se antreneze din cauza faptului că nu au fost plătite salariile, aşa cum FANATIK .

Unul dintre jucătorii daţi afară de la Dinamo iese la atac: “Burcă e un mincinos!”

pentru răscoala de la echipă. Atacantul venit de la CSA Steaua a trecut la atac după ce a fost sacrificat de antrenor şi spune că nici măcar nu a fost unul dintre cei care au pornit acest protest:

„Da, am spus că Burcă e un mincinos. Cum a mai spus și Fara… el a fost finuț și nu a dat detalii. Am avut două ședințe cu dânsul sâmbătă și luni și voiam să știm dacă mai luăm banii. El nu ne-a spus în tot acest timp că sunt bani în club și că îi vom lua în următoarele zile.

Nu știam lucrul ăsta. Domnul Vlad (n.r. – Iacob) ne-a promis că se prezintă la echipă să vorbească cu noi. Nu s-a prezentat și noi am cerut banii. Domnul Burcă a luat totul asupra lui. Ne-a spus că de azi înainte să vorbim cu el. Dar era un monolog, la fel ca la conferință, noi nu puteam să spunem nimic.

“Niciodată n-am spus problema că dacă nu ne dați banii nu ne mai antrenăm”

Domnul Iacob ne-a chemat în birou și ne-a spus că de miercuri nu mai facem parte din lot (n.r. – despre jucătorii plecați de la Dinamo). Mă gândesc că a fost decizia antrenorului, nu a fost legată de planul sportiv. Noi am zis că vrem să vină să ne spună despre bani, ce facem, mai luăm ceva, când mai luăm?

Niciodată n-am spus problema că dacă nu ne dați banii nu ne mai antrenăm. Și în ziua aceea dacă venea cineva să vorbim la ora 10, după ne prezentam pe teren la antrenament.

“Nu știu cine a inițiat. M-am trezit în vestiar cu decizia și m-am luat și eu după grup”

Motivul era că voiam să vorbească cu noi. Decizia nu a fost sportivă (n.r. – că i-au reziliat contractul), dacă era așa mă gândesc că mi se comunica mult mai repede. Nu am fost eu unul dintre băieții care au inițiat greva. Nu știu cine a inițiat. M-am trezit în vestiar cu decizia și m-am luat și eu după grup.

Am rezilat a doua zi, n-am mai stat. Am fost primul care m-am înțeles, n-am cerut bani în plus, doar până la zi și i-am primit. Salariul meu era mai mare decât cel al lui Fara (n.r. – 2.000 de lei)”, a spus Buhăescu la Digisport.

Într-o conferinţă de presă, Ovidiu Burcă şi-a făcut praf jucătorii pentru că au făcut grevă, spunând că dacă ar mai fi avut răbdare câteva zile, situaţia s-ar fi rezolvat.