Urări, mesaje şi felicitări de Anul Nou 2023. Cele mai frumoase SMS-uri cu ”La mulţi ani!”

Mai sunt doar câteva ore până când vom intra în noul an, dar deja putem trimite mesaje cu urări specifice Revelionului, celor dragi și nu numai. Dacă nu știi ce să le mai scrii sau ce să le mai spui, iată câteva idei care îți pot fi de ajutor.

Ce să urezi de Anul Nou 2023 celor dragi și nu numai

Ultima zi din 2023 este una care ne face să reflectăm asupra tuturor evenimentelor noastre din trecut, dar care ne amintește și de oamenii dragi din viața noastră. și îi poate aduce un zâmbet pe buze.

Mesajele, felicitările, urările sau SMS-urile trebuie să fie transmite din inimă în noaptea dintre ani. Se spune că astfel atragi binele în casă și în suflet. Pacea interioară trebuie să fie în prim-plan într-o astfel de perioadă, pentru a intra binedispus în noul an.

De altfel, mesajele de Anul Nou 2023 trebuie să fie adaptate în funcție de persoanele cărora le transmitem. Dacă îți dorești să-i scrii mamei tale, îi poți transmite următorul text: ”Dragă mamă, îmi doresc ca noul an să fie unul plin de bucurii, sănătate și liniște sufletească pentru tine. Să rămâi aceeași femeie cu chip și inimă blânde și să uiți cât de mult te iubesc!”.

Pentru prieteni se pot trimite urări cu o ușoară ironie, precum: ”Fie-vă plin buzunarul, și de whisky plin paharul, toate să vă reușească, să vă doară fix la bască. La mulți ani”/ ”Un an nou avem de dus în spate. Să fie unul ușor și frumos!”.

Dacă ne dorim să scriem o felicitare pentru o persoană mai deosebită din viața noastră, îi putem ura: ”Noul an sa iti aduca alinare si caldura in inima precum razele blande ale soarelui care iti dezmiarda obrazul iarna. La multi ani!”/ ”Fie ca in noul an care vine cu pasi repezi sa traiesti cu intensitate fiecare zi ca si cand aceasta ar fi cea mai frumoasa perioada din viata ta. La multi ani!”

Mesaj pentru persoana iubită de Anul Nou 2023

Pentru persoana iubită din nou , care poate fi acesta: ”În acest nou an, să luăm jurământul de a nu ne părăsi niciodată și de a depăși împreună toate obstacolele care vor veni în viața noastră. La Mulți Ani, iubitule/iubito!”

”Îți mulțumesc pentru momentele frumoase din 2023, dragul meu frățior/draga mea surioară. Îmi demonstrezi de la o zi la alta că-mi ești o persoană pe care mă pot baza în orice moment. Noul an să-ți ducă tot ceea ce-ți dorești, mai ales fericire”, poate fi un mesaj pentru fratele sau surioara ta.

De bunici nu trebuie uitat de Anul Nou. Cum tehnologia este încă străină pentru mulți dintre ei, îi puteți contacta și să le urați următoarele: ”Scumpi bunici, la mulți ani! Noul an să vă aducă mai voioși și mai sănătoși. Mâinile voastre muncite să se mai odihnească și să știți că vă iubim nespus”.