Ursula von der Leyen vrea să conducă UE încă cinci ani, candidatura oficială va fi lansată la București. Reacţia lui Klaus Iohannis

Luni, 19 februarie 2024, actuala șefă a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că . Șeful Uniunii Creştin Democrate (CDU), Friedrich Merz, a anunțat că partidul german o susține.

Ursula von der Leyen candidează pentru al doilea mandat la șefia Comisiei Europene

Ursula Gertrud von der Leyen s-a născut pe 8 octombrie 1958, la Elsene, Regiunea Capitalei Bruxelles, Belgia. Între 2013 și 2019 a îndeplinit funcția de ministru al apărării, în guvernele III și IV Angela Merkel (CDU).

Pe 2 iulie 2019 a fost nominalizată de Consiliul European pentru funcția de președinte al Comisiei Europene. Pe 16 iulie același an avea să fie votată de Parlamentul European.

Luni după-amiază, după o întâlnire cu partidul său, Uniunea Creștin Democrată (CDU) din Germania, Ursula von der Leyen (65 de ani) și-a confirmat intenția de a conduce executivul de la Bruxelles pentru încă cinci ani.

”Lumea de astăzi este complet diferită de cea din 2019. Am trecut prin multe împreună în ultimii cinci ani și cred că am putea spune că am realizat mai mult decât ne-am putea imagina vreodată.

În acești cinci ani, nu doar pasiunea mea pentru Europa a crescut, ci, cu sigurnață, și experiența mea despre cât de mult poate realiza această Europă pentru oamenii săi”, a spus von der Leyen, conform .

Klaus Iohannis salută decizia Ursulei von der Leyen de a candida la al doilea mandat la șefia Comisiei Europene

a salutat, luni, decizia Uniunii Creştin-Democrată (CDU) de a o propune pe von der Leyen pentru un nou mandat de președinte al Comisiei Europene.

”Salut decizia CDU de a o propune pe Ursula von der Leyen pentru un nou mandat de preşedinte al Comisiei Europene. Sunt încrezător în dorinţa sa de a consolida unitatea şi obiectivele strategice ale Uniunii Europene şi de a lucra pentru soluţii concrete pentru toate statele membre şi cetăţenii europeni”, a scris șeful statului, într-un mesaj postat pe rețeaua X (fostul Twitter).

Candidatura oficială a Ursulei von der Leyen va fi anunțată la începutul lunii viitoare, în România. În perioada 6-7 martie are loc Congresul Partidului Popular European (PPE), la Bucureşti. Atunci, preşedinta CE urmează să fie desemnată în mod oficial ”spitzenkandidat” (candidat cap de listă).