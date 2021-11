Nu este prima explozie soldată cu morţi la Uzina Mecanică Băbeni. Ce tehnologii militare sunt dezvoltate la fabrica din Vâlcea

Uzina Mecanică Băbeni este una dintre puținele fabrici din România ce activează în domeniul armamentului. Are un istoric relativ îndelungat, ce se întinde pe mai bine de patru decenii, iar de-a lungul timpului, a mai fost scena unui incident fatal raportat în presă. Acum, însă, uzina a ajuns în centrul atenției din cauza , până la momentul publicării acestui material.

Conform informațiilor disponibile despre Uzina Mecanică, disponibile pe site-ul celor de la , aceasta ar fi fost înființată în 1983, în orașul Băbeni, aflat în județul Vâlcea. O altă sursă sugerează, însă, că începutul fabricii datează din 1981, aceasta intrând în componenta Sistemului Național de Apărare.

La momentul respectiv, avea două capacități de fabricație, una pentru capacitate militară de încărcare produse de artilerie și delaborare muniție și una pentru capacitate de execuție ambalaje de lemn pentru industria militară.

ADVERTISEMENT

Conform celor de la Energotech Grup, Uzina Mecanică Băbeni și-a schimbat proprietarul de mai multe ori în istoria post-decembristă. În 1991 a devenit sucursală a companiei naționale de tehnologie militară, RATMIL SA, cu sediul în București. Ceva mai târziu, în 1998, a devenit sucursală a companiei naționale SN ROMARM SA (aceasta fiind fosta RATMIL SA). Trei ani mai târziu, în 2001, UM Băbeni a trecut în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor, iar în 2004 s-a transformat în societate pe acțiuni, fiind parte a industriei militare românești. Începând cu 2014, aceasta face parte din grupul Energotech.

Energotech Grup, conglomeratul de companii din care face parte acum uzina, are activități în mai multe domenii, cum ar fi energie convențională și nucleară, construcții civile și industriale, domeniul militar, reciclarea deșeurilor sau centre dedate. În 2014, Energotech a obțniut o participație de 80% în acțiunile uzinei și tot atunci compania și-a înființat un punct de lucru permanent la Băbeni.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă la Uzina Mecanică Băbeni

La Uzina Mecanică Băbeni au loc mai multe activități cu privire la domeniul militar. În primul rând, aici sunt proiectate și fabricate cartușe de calibru mediu (57mm+) și de calibru mare (-152mm).

De asemenea, tot aici sunt neutralizate elemente de muniție și de armament. Uzina se ocupă de fosfor alb, de uraniu epuizat, de bombe, de proiectile cu dispersie, de rachete ghidate și rachete simple, de grenade și muniție de mortar, de materiale pirotehnice, de mine anti-tanc și de mine marine.

ADVERTISEMENT

La Uzina Mecanică din Băbeni sunt produse și ambalaje din lemn pentru arme și muniție. Tot aici este efectuat și training special pentru pirotehnicieni. Fabrica are 40.202 metri pătrați de clădiri industriale, așezați într-o curte de 630.000 de metri pătrați.

Uzina din Băbeni are experiență de lucru cu o mulțime de tipuri de armament. Este dotată cu echipamente și mașini pentru de mare putere, dar operează și cu armament și muniție diverse, între care mine terestre, mine de adâncime și mine navale.

ADVERTISEMENT

De asemenea, fabrica are experiență și în lucrul cu bombe cu dispersie 20 MOD 2 și 3, cu proiectile DPICM și RAAM-S/L, dar are și capacități de lucru pentru fosfor alb. De asemenea, are experiență de lucru și în cazul armamentului și muniției pe bază de uraniu epuizat.

Incidente la Uzina Mecanică Băbeni

În noiembrie 2011, muncitorii de la Băbeni au intrat în greva foamei, deoarece nu își mai primiseră salariile de două luni. Conducerea companiei avea deja o hotărâre judecătorească definitivă care obliga la plata salariilor, însă se prevala de lipsa comenzilor. Problematic era și faptul că aceștia nu puteai fi trimiși în șomaj, deoarece fabrica activează în domenii a cărei capacitate nu poate fi oprită definitiv, făcând parte din sistemul de apărare a țării.

ADVERTISEMENT

Explozia de acum nu este primul incident de acest fel. Un episod similar a avut loc și în 2019, când un element de submuniție a declanșat o explozie. La momentul respectiv, un tânăr de 22 de ani a murit în urma deflagrației.

Acum, însă, este vorba de un incident mult mai grav, care s-a soldat cu patru decese în rândul angajaților. Alți patru lucrători sunt răniți.