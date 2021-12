Bogdan Ioan uimea o țară întreagă cu vocea sa în urmă cu trei ani.

Toți jurații s-au luptat să-l aibă în echipă, dar acesta l-a ales pe Smiley, cel care avea să-l ducă până în marea finală pe care a câștigat-o.

Bogdan Ioan este arhitect, dar a decis să-și urmeze pasiunea. A lansat mai multe melodii și spune că deocamdată nu a realizat tot ce și-a propus.

Vă mai aduceți aminte de Bogdan Ioan? Cu ce se ocupă câștigătorul de acum trei ani de la Vocea României

Bogdan Ioan a fost concurentul care a uimit pe toată lumea în 2018 cu vocea sa. Prima piesă interpretată a fost Earth Song a lui Michael Jackson. l-au dorit în echipă imediat.

“Nu am crezut că o să aud așa ceva. Nu credeam că se va naște un om care să cânte așa”, spunea Andra în 2018.

În final, Bogdan Ioan l-a ales pe Smiley și a câștigat marele premiu de

De atunci, tânărul originar din Constanța și-a urmat pasiunea. Chiar dacă este arhitect a decis să o pornească pe un nou drum. A lansat mai multe melodii și a apărut în diferite emisiuni Tv. Printre acestea se numără Vorbește lumea sau Neatza cu Răzvan și Dani.

De curând, acesta a ales să le împărtășească fanilor săi câteva gânduri. Este mulțumit de ceea ce a realizat până acum, dar spune el, mai are drum lung până va ajunge acolo unde visează.

“Au trecut 3 ani de la finala @vocea_romaniei. Voi, prin votul vostru, mi-ați oferit șansa și posibilitatea de a încerca să îmi construiesc o carieră în muzică.

Din păcate, nu am realizat tot ceea ce mi-am propus în acești ani, din diverse motive care au ținut de mine mai mult sau mai puțin, dar am învățat multe, am cunoscut oameni mișto, am luat contact cu realitatea de care te lovești după un talent show și sunt mai determinat că niciodată să reușesc.

Vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături și stați aproape pentru ce va urma!”, a scris cântărețul pe contul său de socializare.