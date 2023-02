Vă mai amintiți de Ghiță Ciobanul? Ce face în prezent: ”Așa este sistemul din România”

Ce s-a ales de Ghiță Ciobanul, cel care acum un deceniu avea să cunoască celebritatea, după ce a apărut într-o serie de reclame pentru o rețea de telefonie mobilă? Viața bărbatului s-a schimbat radical și este și astăzi cunoscut încă de multă lume.

Ce mai face Ghiță Ciobanul

Gheorghe Dănulețiu (38 ani) pe numele real a oferit detalii despre ce face în prezent. Chiar dacă nu-l mai vedem pe micile ecrane, el se ocupă de meseria sa de bază, oieritul. La un moment dat, avea în București o afacere cu brâzeturi, dar a fost nevoit să o închidă în 2015.

Oierul a închis magazinul din Capitală din proprie inițiativă, din cauză că îi era dificil să facă naveta de la Cluj la București. Trebuia să fie prezent mai tot timpul la fața locului, din motive ce țin de sistemul românesc, conform explicațiilor sale.

”Nu mai am acea afacere de brânzeturi în București din Sectorul 4. L-am închis de câțiva ani, chiar dacă aveam vânzare. Era foarte greu să fac tot timpul naveta între Cluj și București. Tot timpul trebuia să fiu eu acolo, pentru că așa este sistemul din România, iar oamenii sunt cum sunt. O să îmi mai deschid un magazine cu așa ceva când producătorii o să fie respectați până atunci nu”, a mărturisit Gheorghe Dănulețiu pentru

așadar, este un fermier de succes. ”Aproape non-stop” poate fi găsit la stâna sa. Cât despre apariția în reclame…mai acceptă doar dacă i se potrivește tema sau conținutul.

”Eu am și o fermă de animale între Zalău și Cluj. Am peste o mie de oi. Stau aici aproape non-stop. În reclame mai joc dacă mi se potrivește un rol. dar nu mă duc să fac orice, doar ce îmi convine. Eu am activitatea mea, meseria mea de bază este oieritul”, pentru sursa menționată.

Ghiță Ciobanul, soț și tată devotat

Dincolo de profesia sa, Ghiță Ciobanul are o familie frumoasă. De peste 10 ani este căsătorit cu Andreea Dănulețiu, iar din dragostea lor au rezultat doi copii, Andrei și Georgi. Cei doi se cunosc din 2012, de pe vremea când Ghiță era doar baci la oi, în Zalău.

Ghiță și soția sa și-au făcut o nuntă în stil tradițional. Au organizat-o la căminul cultural din satul lor, unde au avut invitați apropiații și vecinii. Deși anii trec, iubirea dintre Ghiță și partenera sa de viață nu a dispărut, el fiind mai mereu atent cu ea.

”I-am cumpărat deja un mărțișor soției de 1 martie. Mâine o să îi dau cadoul de primăvară plus că o să îi cumpăr și un buchețel de zambile sau ghiocei pentru că așa este frumos și merită. Asta fac, în fiecare an, de zece ani, de 1 martie, pentru soția mea. Mereu este alături de mine și ne susținem unul pe celălalt”, a mai spus Ghiță Ciobanul.