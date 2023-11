„Vă pare rău că nu ați ajuns la naționala României și acum să mergeți la Euro?”. Răspunsul franc al lui Boloni

Ladislau Boloni a vorbit despre decizia pe care a luat-o înainte să fie antrenor la Metz. Înainte de a ajunge la gruparea franceză, el a fost în negocieri cu FRF pentru a prelua echipa națională, dar negocierile eu eșuat în cele din urmă. Răspunsul franc al antrenorului a fost neașteptat.

Răspunsul franc al lui Ladislau Boloni despre alegerea dintre România și Metz

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, răspunsul franc al lui Ladislau legat de alegerea dintre România și Metz a fost neașteptat. sau tehnicianul formației care era în Ligue 2, la acea vreme. Boloni a explicat decizia cu care este de acord și acum.

“Eu nu am cum să nu țin cont de ce s-a întâmplat la București și ceea ce s-a întâmplat după București. Ținând cont de aceste două lucruri, trebuie să spun că nu îmi pare rău că am ales Metz. Nu am niciun regret.

Mă concentrez pe prezent și pentru ce fac acum. Aici sunt mai sigur pe picioare decât acasă și sunt ferm convins de asta. Aici sunt sigur că depind doar de munca mea”, a spus Ladislau Boloni.

Mai ajunge vreodată Boloni la naționala României?

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, . Antrenorul lui Metz a mai discutat și despre datoria pe care o are față de România. Dar și despre faptul că a rămas ultimul antrenor al generației sale din Franța care este încă în activitate.

“Mai este și faptul dacă vrei sau nu vrei să continui. Eu aș mai avea o datorie pentru România. Dar nu am să o spun acum. Eu încerc să rămân în continuare în picioare și deasupra apei.

Este destul de trist și pentru mine, poate, că antrenorii cu care am început, aici în Franța, nu mai sunt activi și eu am rămas singurul de atunci”, a declarat Ladislau Boloni.

Ladislau Boloni, analiză după calificarea României la Euro 2024

”Această calificare trebuie să fie de mare folos. După câțiva ani dificili în sfârșit o rază de soare care a apărut. Acum ceea ce este important este ca această calificare să fie folosită într-un sens util.

Am auzit câteva păreri, că vezi Doamne acum de ce ne pregătim? Este foarte frumos să fii ambițios și cred că așa trebuie să te pregătești sau să te folosești de acest Campionat European, să stabilizezi și mai mult jocul și colectivul pe care contezi.

Asta înseamnă ca echipa să crească în valoare, pentru că urmează o altă competiție apoi care este de fapt competiția adevărată. Felicitări jucătorilor, antrenorilor, federației care au adus aceste rezultate, dar și publicului. Toate treburile astea sunt cele pozitive”, a declarat Boloni, la FANATIK SUPERLIGA.

Boloni despre echipa națională a României