Vacanță de coșmar pentru mai mulți turiști care au mers în Maramureș. Ce au găsit în camerele pensiunii unde s-au cazat

Mai mulți turiști care au mers în Maramureș s-au ales cu o vacanță ruinată. Aceștia au găsit nereguli în camerele pensiunii unde s-au cazat, așa că au alertat autoritățile.

Mai mulți turiști au avut parte de la una dintre cele mai luxoase pensiuni din Maramureș. În toiul nopții, aceștia s-au trezit cu multe ploșnițe în tot patul.

După această întâmplare, turiștii au alertat Protecția Consumatorului, dar și DSP. Au fost demarate controale de urgență de către cele două instituții, potrivit .

Proprietarii pensiunii respective nu au fost găsiți, deocamdată. Turiștii s-au cazat acolo la sfârșitul săptămânii trecute, dar au petrecut o singură noapte la locație.

Dintre cele 11 camere închiriate, 8 au fost găsite cu nereguli. Turiștii au văzut încăperile pline de ploșnițe, așa că au decis să renunțe la sejurul în Maramureș. Sâmbătă dimineață, aceștia au decis să se întoarcă acasă, în Baia Mare, de unde au făcut și reclamațiile online la ANPC și DSP.

Ce au pățit niște români în vacanța în Turcia

Printr-o astfel de întâmplare au trecut mai mulți români în septembrie, în vacanța petrecută în Turcia, la un hotel de lux. Aceștia au acceptat să li se dea o cameră de hotel mai bună, pentru 70 de euro în plus, însă ce au găsit acolo i-a șocat.

Din păcate, atunci când au ajuns în cameră, . Unul dintre turiști a relatat întâmplarea pe rețelele sociale și a spus că atât el, cât și membrii familiei sale au fost mușcați de insecte în timpul nopții.

În cele din urmă, au reușit să schimbe camera, însă a fost nevoie să apeleze la ajutor medical. Mușcăturile insectelor le-au provocat infecții turiștilor români.

“Dimineața, lenjeria pătată de sânge, când am ridicat saltelele pur și simplu plin de aceste insecte. Ne-am adresat recepției și ne-au schimbat camera (ei nu știau chipurile de problemă deși pe timpul zilei cineva a venit în toate camerele pentru dezinsecție).

Dar prea târziu, noaptea am fost mușcați toți, iar semnele erau vizibile cam a două zi. Am mers la doctor, am plătit 200 euro consultația plus rețeta. Mușcăturile au dus la infecție chiar”, a povestit turistul pe Forum Turcia.