Ce au găsit mai mulți români într-o cameră de la un hotel de lux din Turcia. Vacanță de coșmar: “Ne-au mușcat pe toți. Am făcut infecție”

Ce au găsit mai mulți români într-o cameră de la un hotel de lux. Vacanța din Turcia a fost ruinată

Niște români plecați în vacanță la un au avut parte de clipe de coșmar. Aceștia au acceptat să li se dea o cameră mai bună pentru 70 de euro în plus, doar că aceasta avea să fie cu ghinion.

„Cum am ajuns la recepție ni s-a propus upgrade la cameră, din camera dublă să ne dea family room la un preț chipurile redus.

Am acceptat, am plătit 70 euro că să ajungem în camera 1240 infestată cu bed bugs (n.r Ploșniță de saltea)”, a început românul povestea pe Forum Turcia.

Cât au dat turiștii pentru rețetă

Turistul a spus că au fost mușcați pe tot timpul nopții, el și întreaga sa familie. Mai mult, salteaua era plină de pete de sânge în urma mușcăturilor feroce ale insectelor. Pe scurt,

Românii au avut camera schimbată ulterior, dar au trebuit să meargă la medic și să-și ia rețeta pentru că mușcăturile au dus la infecții.

„Dimineața, lenjeria pătată de sânge, când am ridicat saltelele pur și simplu plin de aceste insecte.

Ne-am adresat recepției și ne-au schimbat camera (ei nu știau chipurile de problemă deși pe timpul zilei cineva a venit în toate camerele pentru dezinsecție).

Dar prea târziu, noaptea am fost mușcați toți, iar semnele erau vizibile cam a două zi. Am mers la doctor, am plătit 200 euro consultația plus rețeta. Mușcăturile au dus la infecție chiar”, a mai spus turistul.