Val de ironii după Copenhaga – Manchester United 4-3. Vinovatul lui Erik ten Hag: „Sunt foarte dezamăgit”

Manchester United după înfrângerea surprinzătoare din Danemarca, scor 3-4 cu FC Copenhaga. „Diavolii” continuă forma oscilantă din acest sezon, un nou prilej al internauților pentru a-și pune creativitatea la bătaie.

Val de ironii după Copenhaga – Manchester United 4-3

În ciuda lotului valoros pe care îl are la dispoziție, Erik ten Hag nu face minuni pe banca celor de la Manchester United. În Premier League, formația de pe Old Trafford ocupă locul 8, cu 18 puncte, departe de prima poziție ocupată de rivala Manchester City.

Situația nu arată mai roz nici în Champions League, acolo unde „Diavolii” au înregistrat o victorie și trei înfrângeri în patru etape. În ultima rundă, formația pregătită de Erik ten Hag a cedat surprinzător în fața celor de la Copenhaga, scor 3-4. Deși au condus cu 2-0 și 3-2, britanicii s-au văzut învinși cu două goluri primite în finalul meciului.

Internauții au ieșit la „atac” și . (VEZI ÎN GALERIA FOTO). În ultimele două meciuri din grupă, Manchester United joacă în deplasare cu Galatasaray și pe teren propriu cu Bayern Munchen.

Erik ten Hag dă vina pe arbitraj după Copenhaga – Manchester United 4-3: „Cartonașul roșu a schimbat totul”

Hojlund, cu o „dublă”, a adus-o pe Manchester United în avantaj în prima repriză. Marcus Rashford a primit cartonașul roșu în minutul 42, iar situația a luat cu totul altă turnură. Elyounoussi și Goncalves au restabilit egalitatea înainte de pauză cu două goluri marcate în minutele 45 și 45+9.

Bruno Fernandes a marcat din penalty pentru 3-2, însă danezii au întors pe final prin golurile lui Lerager și Bardghji. Erik ten Hag a fost mulțumit de prestația echipei și și-a lăudat jucătorii, însă a avut reproșuri acide la adresa arbitrajului.

”Suntem foarte dezamăgiți pentru că am jucat foarte bine, am început jocul excelent și am avut cele mai bune minute ale sezonului. Controlam jocul și cartonașul roșu a schimbat totul. Este un joc de greșeli. Nu aș spune că am făcut totul bine, dar există multe aspecte pozitive. Chiar și în 10 oameni am dictat jocul. Am jucat foarte bine.

„Nu are nimic de-a face cu fotbalul”

(n.r. despre eliminarea lui Rashford) Deci, a fost foarte de dur. A mers după minge și arbitrul a avut nevoie de mult timp pentru a-i acorda cartonaș roșu. Când oprești atât de mult jocul, arată mai rău… Sunt foarte dezamăgit de o astfel de decizie.

Jocul nu a fost niciodată menit să fie așa. Asta nu are nimic de-a face cu fotbalul. Accept că se iau decizii greșite, dar când iei decizii atât de grele, controlezi jocul. Patru penalty-uri împotriva noastră în patru meciuri și două sau trei sunt foarte discutabile”, a declarat Erik ten Hag, conform .