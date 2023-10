Val de reacţii după ce un fotbalist de la Sepsi a fost prins beat la volan: „Ce căuta la ora aia?”

Reacții dure după ce un . Dezvăluirea a fost făcută de patronul Laszlo Dioszegi, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Val de reacții după ce un fotbalist de la Sepsi a fost prins beat la volan

Laszlo Dioszegi nu a dat numele fotbalistului care a comis această ilegalitate, dar specialiștii FANATIK SUPERLIGA îi bănuiesc pe Francisco Junior și pe Roland Varga. Primul n-a făcut parte din lot

„Îl elimină grupul, pe acel jucător îl va elimina grupul. La cum cunosc eu Sepsi”, a fost părerea lui Valeriu Răchită. „Francisco Junior zici că e?”, a întrebat Cristi Coste, iar Alin Buzărin a răspuns: „Indiciile acolo duc”.

Conducerea lui Sepsi are de gând să renunțe la fotbalistul care a condus beat. Atmosfera e una dezastruoasă la Sf. Gheorghe, având în vedere că, în SuperLiga, echipa lui Ciobotariu are șase înfrângeri la rând.

„El sau Roland Varga. L-am întrebat (n.r. – pe Laszlo Dioszegi) acum dacă reziliază în iarnă că Francisco Junior are contract până în vară”, a spus Coste. „Varga a jucat”, a completat Buzărin.

„Francisco Junior are șase meciuri” – Cristi Coste. „El din meciurile astea pierdute cred că a jucat vreo patru meciuri. A jucat cât au fost mijlocașii centrali accidentați, Rodriguez și Păun” – Alin Buzărin.

„S-a dus că e mai liber drumul noaptea și dormea în parcare la stadion”

„E ceva grav. Vii de la Brașov băut la volan, a doua zi ai antrenament”, a intervenit Valeriu Răchită. „El s-a dus că e mai liber drumul noaptea și dormea în parcare la stadion. A zis ‘Bă, mă odihnesc aici 3-4 ore pe bancheta din spate și mâine la 9:00 sunt primul la antrenament. Dau și un exemplu. Mă duc un pic și pe la sală să mă umflu un pic’”, a ironizat Robert Niță situația.

Deși a făcut haz de necazul fotbalistului de la Sepsi, Robert Niță a explicat de ce un jucător nu poate fi ținut la Sf. Gheorghe, un oraș mic al României. „Pe unul pe care îl aduci de afară nu poți să îl ții prin Sf. Gheorghe.

Pentru Bergodi era aur Sf. Gheorghe, pentru Neagoe. E altceva. Ăștia (n.r – jucătorii) au nevoie de un restaurant, de o grădiniță, de o școală. Unii sunt familiști. Nu poți să o trimiți dimineața pe nevastă-ta 30 de kilometri. Acum nici să nu îi facem p-ăștia din oameni bagabonți. Altceva îți oferă Brașovul. Ai o grădiniță, o școală, un supermarket. Pentru cei care sunt familiști”, a transmis Robert Niță.

„Dacă are alcolemie, i se face și dosar penal” – Vivi Răchită. „Dacă doar l-au prins cu două beri… Depinde ce spun probele. Peste 0,46 parcă e acum în aerul expirat” – Alin Buzărin. „Din punct de vedere fotbalistic el oricum e în culpă. Ce căutai la ora 3:00? Doamne ajută să fie doar o bere” – Robert Niță.

