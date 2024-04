Valencia nu l-a uitat! Mesajul postat de clubul din Spania pe rețelele de socializare de ziua lui Adrian Ilie

împlinește frumoasa vârstă de 50 de ani. Fostul mare atacant al naționalei de fotbal a României nu a fost uitat de Valencia, clubul la care a făcut istorie în Spania.

Mesajul Valenciei pentru Adrian Ilie în ziua în care fostul fotbalist a împlinit 50 de ani

a postat un mesaj pe rețelele de socializare în care i-a transmis „la mulți ani” fostului atacant. Adrian Ilie a marcat 29 de goluri în 84 de meciuri pentru Valencia.

„Azi este ziua unui fost jucător al Valenciei…La mulți ani Ilie”, a fost mesajul postat de clubul din Spania pe rețelele de socializare.

🎂 Hoy es el cumpleaños de nuestro exjugador Adrian Ilie 🐍 ⚽ 130 partidos con el

🏆 Campeón de Liga

🏆 Campeón de Copa del Rey

🏆 Campeón de Supercopa de España ¡Felicidades! 🥳 🦇 — Valencia CF (@valenciacf)

Adrian Ilie a jucat 5 ani pentru Valencia. A semnat pentru clubul din Spania în anul 1997 unde a evoluat până în anul 2002.

Adrian Ilie, dezvăluiri șocante în 2021: „Mă simt mai apreciat în Spania decât în România”

În urmă cu 3 ani, fostul fotbalist al Valenciei, care în prezent este analist FANATIK pentru emisiunea FANATIK SUPERLIGA, a recunoscut că este mai apreciat în Spania decât în țara sa natală, România.

„Cinci ani la Valencia… Nu e deloc ușor. Am stat acolo și am avut performanțe. În 2002 am câștigat campionatul, în ’98 Cupa. Atunci am fost și fotbalistul român al anului. Acolo trebuia să te lupți ca să câștigi cu Real Madrid și Barcelona. Din păcate, n-am câștigat și Champions League, dar am acasă două cupe mici de finalist.

Chiar și acum mă cunoaște lumea în Spania. Dau interviuri, fac poze, mă oprește lumea pe stradă. E mult mai OK decât în România. Mai multă lume mă apreciază acolo. Eu n-am lipsit în viața mea de la vreun antrenament și îl luam ca pe un meci.

Antrenamentul îl duceam la perfecție pentru ca meciul să-mi fie mai ușor. M-am simțit foarte bine când eram OK fizic. Când nu te antrenezi, oricât de talentat ai fi nu poți să treci de adversar. Acum jucătorul român nu mai are explozia necesară, la unu contra unu pe Hagi nici nu-l vedeai când trecea pe lângă tine!”, a declarat Adrian Ilie .

Pentru echipa națională, fostul fotbalist a reușit să marcheze 13 goluri în 55 de meciuri.